【上水劫案】洪水橋尋回賊車　遺下染血利刀及背囊

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今（2日）早上8時11分，一對男女路經於上水符興街1號至49號對開位置時，突然遭三名男子持刀指嚇，並掠去內有逾三十萬現金的背囊後即登上一輛橙色私家車後逃去無蹤。警方於10時許於洪水橋丹桂村尋回賊車。有目擊者表示，當時刀匪持刀架向男事主頸部並搶去其背囊。期間女事主表現驚慌並不斷高呼：「唔好斬佢呀！」，及後警察亦迅速到達現場，將兩名傷者送往北區醫院治理。
村內垃圾房檢獲一個灰色背囊，內有3把利刀及一頂螢光綠色的鴨咀帽。（鄧栢良攝）
警方於10時許在距離事發現場約21.5公里的洪水橋丹桂村發現一輛橙色私家車，並在村內垃圾房檢獲一個灰色背囊，內有3把利刀，而其中一把刀柄染血及一頂螢光綠色的鴨咀帽，初步相信與斬人劫案有關，正封鎖現場調查。警方亦正通緝4名賊人，其中一人灰衫、藍色牛仔褲、黑帽，一人穿紅色風褸、藍牛仔褲，另一人黑衫，並有一名司機在逃。
現場消息指，今早有一名拾荒婦人在丹桂村路的垃圾站內發現一個藏有3把利刀的背囊，大驚報警。警察到場，並在附近一帶搜索，發現該輛懷疑涉案車輛停泊於距離垃圾站400米的路邊。
於新發街擺檔的女報販目擊事件，她指，事發時一對40餘歲的男女分別揹著背囊沿符興街前後腳行走，突然有三名男子衝出，分別手持一把一呎長刀，持刀架向男事主頸部並搶去其背囊。期間女事主表現驚慌並不斷高呼：「唔好斬佢呀！」。及後警察亦迅速到達現場，惟匪徒斬傷男子後便登上一輛橙色私家車沿新發街往上水方向逃去。報攤老闆直表示，事發時街上有很多途人，不過未有人伸出援手，只有人在「叫救命」。另一名店舖職員指，其胞弟目擊事件，他提及當時有途人甚感憤怒，在賊車離去時追踢車輛及以粗口辱罵賊人。