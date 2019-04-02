赤柱大街賣A貨手袋　海關拘一男兩女

海關搗破赤柱大街兩間冒牌手袋舖及一儲存倉庫。版權及商標調查科「放蛇」假扮顧客，今日下午約4時進行反冒牌執法行動，在兩間零售店選購手袋及皮具產品，其間兩店向人員出售冒牌貨品，人員表露身份並進行拘捕。行動中，共拘捕一男兩女，檢獲1300件冒牌手袋及皮具貨品，包括冒牌LV等，市值約60萬元。

一名零售店女負責人（中）被捕。（林振華攝）

海關早前在市面巡查，發現赤柱區內有零售商店販賣冒牌手袋及皮具，經深入調查及商標持有人協助下，今日展開執法行動，搗破兩間出售冒牌手袋及皮具的零售店及一個儲存倉庫，檢獲相關冒牌產品，並拘捕一名女負責人及一男一女店員，年齡介乎34至47歲。

海關表示，涉案零售店人員警覺性高，以外籍旅客為主要銷售對象，冒牌貨品放在店內隱位置或儲存倉庫，以減低被執法人員巡查發現的風險，他們鑑貌辨色認定顧客非「放蛇」人員，才推銷冒牌貨品。冒牌貨售價約100至2000元不等，與正貨相約5%至20%，案件仍在調查中。

海關指，會繼續加強巡查和執法，遏止售賣冒牌物品的活動，提醒消費者光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，亦提醒商戶於採購物品時應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。