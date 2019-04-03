【上水劫案】夫為保巨款反抗遭斬傷　妻親述案發1分鐘：我好亂！

中港夫婦上水遇劫案，男事主慘遭斬斷手指及腳筋，現時駁回一指，仍在北區醫院留醫，其妻今（3日）午憶述事件，仍有餘悸，直言：「（事發）只有一分鐘，我都好亂！」她稱被劫走的30萬元人民幣部份屬親戚所有，因此丈夫欲保錢財反抗而遭斬傷，坦言：「擔心醫療費，我都唔知點算，仲要畀返啲錢親友！」

上水劫案現場遺下血迹。（郭倩雯攝）

丈夫為保巨款反抗 遭斬斷手指腳筋

47歲姓寧女事主親述事發情況，指昨日與50歲姓管丈夫帶着裝有30萬元人民幣的背囊到港，上午8時許，乘坐小巴抵上水符興街下車，隨即過馬路，行至馬路中間突然殺出3人，從後持刀架在丈夫頸部，她驚惶失措，丈夫試圖保住巨款，又要保護自己，於是反抗，詎料匪徒心狠手辣，斬斷丈夫右手兩指，又斬斷其左腳腳筋，得手後逃去無蹤。

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丈夫駁回中指 負擔醫療費感無助

寧婦指，丈夫僅能駁回右手中指，手腳傷勢仍然嚴重，昨晚更痛到失眠，目前需要留醫。夫婦倆長居內地，平時做散工，間中攜人民幣到港兌換，部分是親戚的錢財，今次不幸遇劫，他們需負責還款予親戚，加上醫療開支，倍感徬徨：「啲錢冇咗，保住條命有咩意思，你話點算！」

寧婦指，事發突然，不及注意匪徒特徵，僅知對方為黃皮膚，對話時並非使用普通話。過往相信香港治安的她，直坦不敢再懷巨款到港兌換。

事發本周二（2日）早上，一對從事找換生意的中港夫婦，乘17號線小巴至符興街下車時，突然遭三名男子持刀截劫，斬傷男女事主後劫去30萬元人民幣的背囊後逃去。警方旋即在洪水橋丹桂村發現懷疑涉案的橙色私家車、一個裝有三把利刀及鴨咀帽的背囊，並在元朗區拘捕了兩名疑匪，目前仍有三名劫匪在逃。