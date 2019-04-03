色情足浴店重開　警再掃場拘61內地女

元朗警區「定風」掃黃行動，繼上月掃蕩區內50間懷疑涉及色情活動的足浴店，並拘捕108名違反逗留條件的女子後，再突擊搜查27間重新運作的足浴店，拘捕並扣查61名持雙程證的內地女子，年齡介乎24至51歲。行動中，警方檢獲多張按摩床及安全套等用具。

上月「定風」行動掃50足浴店 拘108人

元朗警區特別職務隊為響應社區訴求，上月11至15日展開「定風」掃黃行動，打擊各類型非法賣淫活動，該行動中，掃蕩50間懷疑用作賣淫活動的足浴店，拘捕108名年齡介乎23至55歲內地女子，涉嫌違反逗留條件。

警方檢獲多張按摩椅。（余睿菁攝）

色情足浴店重新運作 警再掃蕩拘61內地女

警方根據線報及分析後，顯示部分足浴店重新運作，遂於今日（3日）聯同入境處再度突擊搜查27間重新運作、懷疑與色情活動有關的足浴店，並拘捕61名24至51歲女子持雙程證內地女子，涉嫌違返逗留條件，現正被扣查。警方於行動中檢獲多張按摩床，以及大量與賣淫活動有關的物品，包括潤滑劑、安全套及毛巾。

警方相信已堵截賣淫集團其中一個最主要的收入來源。（余睿菁攝）

「定風」共拘362人 警稱堵截賣淫集團最主要收入來源

元朗警區「定風」行動至今搜查41間「一樓一鳳」單位及50間足浴店，共拘捕362人（17男345女），包括泰國、俄羅斯及烏克蘭等國籍人士。警方相信已堵截賣淫集團其中一個最主要的收入來源，將循多方面繼續調查，範圍擴展至場所業主或租客，會否涉及經營色情場所，或涉嫌協助管理或經營賣淫場所，並繼續追查幕後組織，不排除更多人被捕。