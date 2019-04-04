BTS粉絲網購黃牛飛中伏　報警未獲受理　自行追查揭騙徒詐24人

香港演唱會一票難求，有很多市民未能在官方渠道購票，於是在網上向炒家買「黃牛飛」。立法會議員鄺俊宇接獲兩名市民投訴，指於網上向一名男子購買演唱會門票，付款後未能成功取票，兩名事主懷疑受騙，於是報警求助，惟警方以演唱會日期未到為由案件不獲受理。事主其後於網上聯絡到其他受害人，懷疑均被同一人所騙，24名受害人估計牽涉款項共約25,000元。

$2380購BTS黃牛飛 「轉數快」付訂後賣方失聯

事主Yuki（化名）表示，於Facebook的「演唱會門票買賣群組」向一名男子購買韓國男子組合「BTS防彈少年團香港演唱會2019」3月23日的門票，門票原價$1,788，對方售價$2,380，並以HK ticketing成功購票的截圖證明有門票。

Yuki不虞有詐，向對方購買兩張門票，用「轉數快」付一半價錢作為訂金，並定於2月19日面交門票。惟交收當日賣方未有岀現，其後兩日亦未有回覆Whatsapp並封鎖她，Yuki懷疑自己受騙，於是在2月25日報警。Yuki向警方提供對方的電話及「轉數快」紀錄，但警方指演唱會日期未到，難以立案。

兩女子網購黃牛疑遇騙。（黃廸雯攝）

騙徒主動聯絡 1.7倍價售Honne門票

另一名受害人Joey（化名）表示，於Facebook群組查詢英國樂隊Honne 2月27日的演唱會門票，賣家主動聯絡她，聲稱用購票網站Ticketflap將門票轉至其Ticketflap户口，同樣以「轉數快」收款，Joey以2,500元購買3張原價470元的門票，惟同樣未能於演唱會前收到門票。

立法會議員鄺俊宇希望立法會通過修例，門票需採取「實名制」。（黃廸雯攝）

網上追查揭24人受害

兩人其後於網上發現涉事騙徒在各大網上論壇及社交平台聲稱自己有不同演唱會的門票，並且發現受害人不止一人，包括年頭張學友演唱會的歌迷，眾人經整合後驚覺賣方户口姓名、銀行户口號碼及聯絡電話相同，而付款方式各有不同，包括支付寶、Payme、「轉數快」等。當中部分受害人曾向警方提供騙徒資料，但仍未能成功拘捕騙徒。兩人均指報警不為追討損失，只希望警方可將騙徒繩之於法，以免有更多人受害。

鄺俊宇促門票實名制

立法會議員鄺俊宇表示，受害人向警方提供騙徒姓名、銀行户口等資料，不理解為何需要等演唱會過後才能處理案件。鄺現時著兩位事主聯同其他受害人再次報案，希望警方受理。他長遠希望立法會通過修例，門票需採取「實名制」，及將紅館、伊館等熱門演唱會地點納入《公眾娛樂場所條例》，若日後有人炒賣門票即屬違法，保障樂迷利益。