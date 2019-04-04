【恐怖車禍】觀塘獨居老伯東廊遭撞斃　警追緝左倒後鏡損毀的士

一名獨居於觀塘的75歲老伯，不知何故凌晨於港島東區走廊行走，兩名駕駛人士目睹報警也難阻悲劇發生。警方表示老伯懷疑被一輛的士撞倒，的士司機事後不顧而去，現追緝左倒後鏡損毀的士。

港島總區交通部特別調查隊（調查及支援組）主管趙崇熹高級督察講解東區走廊奪命車禍。（鄧詠中攝） 港島總區交通部特別調查隊（調查及支援組）主管趙崇熹高級督察講解東區走廊奪命車禍，指死者為75歲中國籍男子，獨居於觀塘，身上沒有酒氣，相信當時沿東區走廊東行，及至凌晨約4時50分被一輛沿東區走廊東行駛至近油街的士撞倒。意外後的士沒有停下反而立即離開現場，事件導致的士左倒後鏡損毀。 警方呼籲車房、車主或車行，如遇的士左邊倒後鏡損毀立即聯絡警方。如有司機凌晨時份於東廊行駛，行車紀錄儀有可拍下情況，亦應與警方聯絡。另外，警方提醒涉事的士司機，交通意外後不顧而去司機最高可被罰款1萬元及監禁12個月。

警方正調查意外原因，不排除死者有腦退化症或任何疾病導致在高速公路行走。警方表示，凌晨4時46分接獲駕駛者通知指有路人在東區走廊徘徊，派員到場期間約3至4分鐘後接獲另一名駕駛者報案指有人橫卧公路，人員到場證明事主當場死亡。

港島總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人士如目睹意外發生或有任何相關資料提供，請致電3360 6800或3660 6849與調查人員聯絡。

過往路人闖公路事件

●2019年3月11日

​【奪命車禍】吐露港公路貨車凌晨四時撞33歲女 捲車底當場死亡

大埔吐露港公路致命交通意外，一輛輕型貨車沿吐露港公路往上水方向行駛，駛至近大埔鐵路碼頭對開時，撞及一名33歲女子。女子被困車底，現場證實死亡。輕型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。

●2018年2月9日

婦人金鐘推車經紅隧過海出九龍

一名婦人推着載有兩箱物件的手推車，沿着金鐘夏慤道中線，直行往灣仔告士打道，再經紅隧過海直出九龍，全程4公里。