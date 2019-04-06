【港產卡樂B】直擊香港薯片生產過程　歐美薯仔嘆12度冷氣船抵港

一個平平無奇的薯仔，只需約20分鐘就變身「脆卜卜」薯片！今年二月，卡樂B將軍澳廠房發現一枚德國製一戰手榴彈。這枚手榴彈在法國土壤沉睡多年，隨當地農民收集薯仔，連著泥土直送香港。幸好廠房機器及時發現，將危險品排除，員工即時報警，由警方引爆化解危機。事件意外地讓大眾知悉，香港的卡樂B薯片，原來是採用歐洲薯仔生產。香港01記者來到香港卡樂B廠房直擊，了解港產薯片的生產過程。原來，港版薯片取材「不時不食」，會按季節採用包括來自法國、德國、澳洲、美國等地的薯仔。外國薯仔會連泥送入冷氣貨櫃，坐貨船運抵本港。薯片生產過程，包括將薯仔去泥、入機、磨皮、切片、油炸過程至調味入袋等，全部都在本地廠房完成。

薯片生產過程，由水、入機、磨皮、切片、油炸至調味入袋等過程，僅需約20分鐘便完成。（郭倩雯攝）

採用歐洲各地薯仔 據季節採用最好食材

港版卡樂B所採用的薯仔，來源地為法國、德國、美國、澳洲及印度等地，廠方會根據季節採用不同地區的薯仔。一個平平無奇的薯仔，只需要約廿分鐘，就能製成脆卜卜的薯片，最快一日就能到消費者手上。

進生產線前徹底清潔 吹風機吹走灰塵

「每次入生產區前都要清潔，確保食物及製作衛生。」卡樂B生產部經理Hilton表示，員工進入工場前需徹底清潔，包括換上新的生產線員工服、用除塵紙掃身及清理鞋面及底的灰塵。員工其後要踏上鞋底消毒機，徹底清潔及消毒雙手，最後入吹風機，將身上的灰塵吹走，才能進入工場。

機器磨走薯仔表皮

數以萬計的薯仔，經由「薯仔投入籠」進入生產線，先由機器磨走表皮，並將石頭等雜物移走。另外，為免薯仔皮殘留，職員會抽出參差的薯仔，「我哋會用人手檢查品質，同埋批走殘留嘅薯仔皮。」薯仔隨後便會切片、沖洗，其間會洗去澱粉質。之後就是油炸工序，數分鐘後，新鮮出爐的薯片，就會經由機器運出輸送帶。

機器化落調味粉、包裝入袋

一塊塊薯片猶如河川，站在兩邊的廠房員工進行篩選，抽走品質欠佳的薯片。十多米長的「直震帶」，將薯片運送至調味機，職員再根據薯片的重量，投放相應份量的調味粉。機器準確計算每包薯片重量，將已調味的薯片入袋，平均將一包薯片入袋，機器只需一秒時間。最後，完成包裝及入箱工序，就可由貨車推出市面，最快一日時間就可送到消費者手上。