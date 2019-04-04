【致命意外】勞工處發暫時停工通知書　向死者家屬致慰問

屯門內河碼頭周三（3日）晚發生致命工業意外，一名32歲女工遭象式起重機輾斃。勞工處今日就事故表示十分難過，並對死者家屬致以深切慰問，並指已向有關處所發出「暫時停工通知書」，亦已派員到現場調查，以確定成因。

勞工處發言人表示，意外中女事主行經該貨櫃碼頭內一條行車路時，被一輛象式起重車撞斃，處方對於有工友身故十分難過，並對其家屬致以深切慰問，並會敦促有關僱主必須履行《僱員補償條例》的補償責任，亦會協助死者家屬辦理工傷補償事宜及密切跟進有關個案。

勞工處在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關處所的佔用人及僱主發出「暫時停工通知書」，停止其使用有關行車路被用作行人通道及使用涉事的象式起重車，直至信納對方已採取措施消除有關危害，才會撤銷。

發言人指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施，若調查發現有違例事項，定會依法處理。勞工處亦會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，處所佔用人／僱主必須為僱員提供安全的進出途徑／安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁6個月。