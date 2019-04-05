【羅國勤失蹤】失蹤6日仍音訊全無　估計吹強東風飄流至澳門方向

獨木舟愛好者羅國勤，失蹤六日仍未尋回！周日（31日）任職工程師的43歲男子羅國勤，於二澳划獨木舟前往大澳時失蹤，救援人員連日來在大澳及二澳附近海域搜索，惜仍未有發現。縱使黃金72小時搜救時限已過，羅國勤親友仍沒有放棄一絲希望，於香港、珠海及澳門水域出海搜索。香港技術潛水總會主席李克強根據當日水流分析，估計羅國勤被飄流至二澳和澳門方向。

踏入第六日，羅國勤親友們繼續出海搜索。他們兵分三路，分別在香港、澳門及珠海三地租船出海，透過望遠鏡仔細觀察、搜索三地海域，惜至今日（5日）早上11時仍未有失蹤者的音訊。

羅國勤獨木舟拖艇 疑體力透支

周三(5日)，一眾大嶼山居民、羅國勤親友及義工約30人到二澳沿岸及出海搜索。據朋友表示，當日一行11人共7艘獨木舟，由二澳出發至大澳。打算回航之時，一艘由母女乘坐的雙人獨木舟突然漏氣，羅國勤遂留下協助母女，他利用繩索綁上該隻雙人獨木舟，拖艇般慢慢划回岸，再等待其他人回來接應。惟當時海面風浪漸大，估計羅國勤出現體力透支的情況。當大隊接走母女再回程接他時，已經連人帶艇在海中失去蹤影。

義工於二澳出海搜索。（資料圖片／鄧詠中攝）

羅國勤最後出現位置。 出事當日吹東風 水流方向為西至西北 羅國勤最後露面時間為下午約5時，於大澳牙鷹角對出海域一帶。當日天文台發出強烈季候風信號，吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。香港技術潛水總會主席李克強指「牙鷹角食正東風」，該處大水流、大風及大浪，是大洋船所到之處。他估計當日牙鷹角的東風程度達5至7級，水流方向為西至西北，推測羅國勤隨水流飄流至二澳至澳門海域。 李克勤建議搜索隊可以使用航拍機搜索，在水退時用航拍機集中拍攝沿岸位置，仔細觀看獨木舟會否被沿海石頭或樹木纏著。