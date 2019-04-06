【香港製造】利工民X潮牌推限量T恤　問答題堵炒賣　百人通宵排隊

過百人於上環永樂街排隊。（王譯揚攝）

周六（6日）晚上環街頭大排長龍搞邊科？原來，有93年歷史、香港製造的內衣服裝品牌「利工民織造廠有限公司」，打破傳統走入潮人世界，與潮牌合作推出限量T恤及潮物，成功吸引過百潮人通宵大排長龍，更驚動警員到場維持秩序。

過百人排隊 有人帶同行李、露營椅

本地內衣服裝品牌利工民位於上環的分店，晚上有過百名市民於門外排隊，有人帶同行李、露營椅等，原來他們是為了購買由利工民與另一潮流時裝店合作推出的一系列衣服及玩具，包括限量55套的T恤，產品將於明天下午發售。排隊頭的市民指，今午4時到達排隊，他指店方今午方於社交平台Instagram公佈排隊地點，所以當一知悉地點便即時前來。有排隊人士身穿時裝店品牌的T恤，現場大致平靜及有秩序，有警員到場了解事件，其後於隊頭放置雪糕筒。

設計師即場問問題打擊炒賣

有關時裝店專頁早前感謝「利工民」接受其建議，合作做限量T恤，更是「利工民」從未出現過的口袋款式，並標明是「Made in Hong Kong」。限量T恤的包裝盒亦融合利工民及潮牌兩邊的元素，盒上有利工民的鹿牌線衫及潮牌的標記。該時裝店專頁亦有發帖交代售貨詳情，又註明謝絕炒賣，如有排隊黨及破壞秩序的客人參與，店方有權不賣給有問題的客人，另外兩位設計師會向有關人士提出有關的問題或直接不賣給他們。

利工民織造廠有限公司於1923年由馮薵如創辦，為香港最歷史悠久的內衣生產及零售商。商戶遍及世界各地，主要有日本，美國，新加坡等國家。公司廠房設於香港及占地約萬多尺，產品是香港製造，其口號是「成身暖晒」和「成身爽晒」。