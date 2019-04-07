【社工猝死】出事前「胃部」不適求診　醫生：或心肌梗塞猝死

一名36歲男社工周六晚（6日）猝死，遺下32歲妻子及6歲稚女。陳妻今早在亡夫的Facebook上公布其死訊，並於柴灣環翠邨福翠樓住所門外燃點白蠟燭，陳母指，兒子出事前曾食麻辣火鍋，因胃部不適曾看醫生，昨晚突然暈到，後腦着地，送院後不治。有心臟科專科醫生懷疑死者並非因胃病猝死，或是心肌梗塞所導致。

死者住所門外燃點白蠟燭。（王譯揚攝）

死者母：曾胃肚位置不適求診 醫指腸胃炎

陳男社工36歲壯年驟逝，親屬悲傷不已，其母表示，兒子在出事前曾吃過麻辣火鍋及蝦等，其後胃部及肚的位置感到「唔舒服」，於是求診，醫生指他腸胃炎，需服用藥物。直至昨天周六晚，陳再感胃、肚不適，更突然暈倒，後腦「嘭」一聲着地，倒卧地上，送院搶救不治。

陳母指，兒子曾「胃部」不適求診，醫生稱其腸胃炎。（王譯揚攝）

胃心位置近易混淆 死者或心臟問題猝死

心臟科專科醫生蘇睿智表示，胃病猝死情況較少，死者曾出現胃部位置不適，可能是將胃臟及心臟混淆。他指出，心臟底部與胃臟接近，一般人以為胃臟不適，其實可能是心臟病或心肌梗塞，尤其部分食無定時、高膽固醇人士，緊張時可能會「心痛」，誤以為是胃臟，實際是出現心血管問題，有時連醫護人員亦「搞錯」。蘇估計，死者可能因冠心病、心肌梗塞猝死。

蘇睿智稱，不時接獲自腸胃科的轉介病人，自己亦曾發現心臟科求診病人實際患有胃癌，他提醒，如感「胃部」不適，求診後未有改進，應進行更詳細的檢查，及早了解是否心臟問題。他又提醒，高血壓或心臟病患者，不宜進食過辣食物，因為刺激食物會加快心跳，增加心臟負荷。

事發昨天周六晚上9時許，36歲姓陳男社工在柴灣環翠邨福翠樓住所昏迷，其32歲姓妻報警，救護人員將陳男送往東區尤德夫人那打素醫院搶救，其後於晚上10時08分被證實死亡，警方相信事件沒有可疑。據悉，死者生前嗜辣，昨晚暈倒前曾服食藥物。