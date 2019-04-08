七人欖球賽期間警放蛇打擊黑的　四名的士司機被捕

警方將4輛的士勾往扣車中心。(警方圖片)

據知，警方於過去數日，香港國際欖球賽進行期間，在大球場一帶進行反黑的行動。然而仍有4名的士司機涉案落網。

警方透露，鑑於一項大型體育活動由4月5日至4月7日起，一連3日於港島跑馬地舉行，港島總區交通部特遣隊聯同中區警區人員於區內進行執法行動，以打擊的士違法行為，主要針對濫收車資及車輛機件保養不善。

行動中，警方派員喬裝乘客租用4輛的士，分別由跑馬地東院道和銅鑼灣道前往中區蘭桂坊和民光街。當的士抵達目的地後，該4名的士司機向人員收取200元至500元不等的車資（合理車資約為44元至57元）。

該4名的士男司機年齡介乎41至55歲，其中兩人涉嫌「濫收車資」及「沒有撥動的士計程錶指示器」被捕，另外兩人則涉嫌「濫收車資」及「沒有展示的士司機證」被捕。所有被捕男子已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。