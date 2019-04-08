七人欖球賽期間警放蛇打擊黑的　四名的士司機被捕

撰文：劉定安
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警方將4輛的士勾往扣車中心。(警方圖片)
據知，警方於過去數日，香港國際欖球賽進行期間，在大球場一帶進行反黑的行動。然而仍有4名的士司機涉案落網。
警方透露，鑑於一項大型體育活動由4月5日至4月7日起，一連3日於港島跑馬地舉行，港島總區交通部特遣隊聯同中區警區人員於區內進行執法行動，以打擊的士違法行為，主要針對濫收車資及車輛機件保養不善。
行動中，警方派員喬裝乘客租用4輛的士，分別由跑馬地東院道和銅鑼灣道前往中區蘭桂坊和民光街。當的士抵達目的地後，該4名的士司機向人員收取200元至500元不等的車資（合理車資約為44元至57元）。
該4名的士男司機年齡介乎41至55歲，其中兩人涉嫌「濫收車資」及「沒有撥動的士計程錶指示器」被捕，另外兩人則涉嫌「濫收車資」及「沒有展示的士司機證」被捕。所有被捕男子已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。
警方檢查其中一輛的士。(警方圖片)
此外，該4輛涉案的士懷疑曾被非法改裝，包括安全帶失效、改裝咪錶、沒有足夠車軚紋等，不適合在道路上行駛。4輛的士涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已被拖往鰂魚涌汽車扣留中心等候檢驗。
根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，濫收車資是嚴重罪行，一經定罪，最高可分別被判入獄6個月及罰款1萬元、和入獄6個月及罰款5,000元。警方強調，十分重視涉及的士違法的案件，並繼續加強針對性執法行動打擊相關罪行。