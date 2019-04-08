【山林道衝突】反黑組拘3男　警：絕不容許任何挑戰警方行為

大批警員在山林道一帶準備查牌。(陳永武攝)

昨日網上傳出有兩條片段，稱「山林道暴動」，可見大批人馬與警員對峙及叫囂，未幾事件演變成衝突，警員與糾眾人士互相推撞，有人被制服撳在私家車車頭，有警員取出警棍卻被對方捉住。消息稱，昨日(7日)清晨，有10多名疑帶有酒氣的黑幫成員，山林道時，與另一幫會人士發生爭執。巡經的反黑組探員上前調查及勸喻他們離開，隨即觸發事件。

今日(8日)凌晨時份，大批警員在山林道及漆咸圍等設有夜場的地區，高調進行查牌行動，並調度大批警力在尖沙咀一帶戒備，部份警員更帶傭盾牌、及警犬等在場。

警方發言人指，油尖警區反三合會行動組人員昨日（7日）上午約7時，巡經山林道與松山道交界時，發現上址有約15至20名人士聚集，人員隨即上前驅散，該批人士稍後散去。事件現由油尖警區反三合會行動組跟進，現暫未有人被捕。警方重申：絕不容許任何挑戰警方及公然擾亂公眾秩序的行為。