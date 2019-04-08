【西貢流浪牛之死】女司機西貢撞死牛　馬路一地血

西貢昨日（8日）晚上發生私家車撞死牛意外，現場遺下大灘血跡，一名女司機亦告受傷。翻查資料，西貢過往屢發生牛隻被撞事故，根據《道路交通條例》，如司機撞到牛隻需停車報警，否則即屬違法。

昨日（8日）晚上9時許，一輛私家車沿西貢大網仔路往北潭涌郊野公園方向行駛時，撞倒一隻身長約2米的成年牛隻，牛隻重傷不治，現場路面遺下灘血跡，私家車女司機手部亦受傷。警員到場調查，私家車被拖走，牛屍由食環署人員檢走。

馬路遺下大灘血。（陳浩然攝）

過往西貢牛隻被撞事件：

翻查資料，過去西貢曾屢次發生撞牛事故。

2017年9月，一頭母牛於西貢西沙公路疑過馬路時，遭新界的士撞弊，涉事的士及後停在避車處。同年5月，一輛的士沿西沙路行駛時，疑因收掣不及撞倒一頭公牛，及後牛隻因重傷被人道毀滅。

2014年6月，一輛新界的士沿大網仔路行駛時，路面出現一群流浪牛，司機疑閃避不及撞傷其中一傷牛，重傷牛隻終需人道毀滅處理。

2013年，一輛警車沿大網仔路行駛時，疑閃避不及突闖馬路的牛隻，將其撞倒，牛隻及後離去，警車則撞至車身受損。

撞傷牛隻需停車報警

根據《道路交通條例》第56條，但凡有車輛在道路上而有意外發生，以致任何馬、牛、驢、騾、綿羊、豬或山羊等七種動物受損害，該輛車司機必須停車報警，否則即屬違法，最高可罰款$10,000及監禁12個月。