【新界北部水浸特別報告】滂沱大雨馬路如激流　天橋變水簾洞

網民WaiChung Tsui拍攝片段，可見小巴如在激流中前進。

本港昨日晚上滂沱大雨，天文台一度發出黃色暴雨警告，直至昨日(11日)深夜11時45分，天文台取消黃雨，但新界北部水浸特別報告仍然生效。天文台指，新界北部，尤其是打鼓嶺、沙頭角一帶，正受大雨影響。在昨晚10時至11時，該區錄得超過70毫米雨量。

天文台表示，新界北部可能受大雨影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。此外，天文台續提醒，雖然暴雨警告已經取消，但市民仍須警覺有關河道氾濫可能帶來的危險。

《香港01》記者於昨晚(11日)11時左右，駕駛採訪車前往北區，期間雖下起大雨，但沿途包括吐露港公路等路面，未見有水浸。警方於昨晚11時許，接獲馬適路往沙頭角方向有水浸報告，面積約10呎乘20呎，水深約4吋，影響行人路及往沙頭角方向慢線，但毋須封路。至今日凌晨1時左右已清理完畢。

北區居民紛紛在網上張貼暴雨情況的圖片及影片。網民WaiChung Tsui在facebook群組上載了兩條短片，可見她正在乘坐汽車，公路上有輕微水浸，前面一輛小巴輾過時，水濺向兩邊有如在激流中行駛；而且因相當大雨，視野不清，小巴亦要亮起「死火燈」提醒後車。她則在帖文中形容：「依家超大雨，盡量吾(唔)好岀街，撘車都有啲危險。」網民Anthony Heung則張貼圖片，顯示上水一條行人天橋，在大雨之下，大量雨水沿頂蓋瀉下，如有水簾洞一樣。網民Ho Fai Fai亦貼上圖片，可見區內一個停車場路口有輕微水浸。