【聲東擊西】東區一小時內兩名的士司機遭搶劫　警追緝兩賊

凌晨時份，港島東區於一小時內發生兩宗的士司機遭搶劫案。兩名的士司機懷疑被兩名男子，以「聲東擊西」手法，其中一人藉口問路，另一人則乘機開門搶手袋。警方正追緝兩名操不純正廣東話、約20餘歲的青年歸案，暫未有人被捕。

凌晨2時09分，警方接獲一名的士司機報案指，他在港島東區柴灣道350號樂軒台對開，突遭兩名男子搶去手袋；及至凌晨2時54分，警方接獲另一名的士司機報警，指自己在筲箕灣道333號對開等客時，被兩名賊人搶去手袋。

陳先生指出其手袋擺放位置。(賴南秋攝) 柴灣遇劫司機陳先生向《香港01》記者表示，當時他正沿柴灣道空載駕駛，到上址時有兩名年約20餘歲青年截車。當的士停下時，其中一名青年在左邊車頭窗口敲窗，陳先生遂攪低車窗，該青年向他問路「百福六酒吧」，陳先生出於好心，於是開電話助他們google地點如何前往。正當陳先生專心查看電話時，另一名青年突然開啟左邊後門，陳還以為他們想上車，豈料登車的青年突然伸手上前，搶走他放在波棍後方的手袋，兩賊得手後即逃去。

戴先生(右)向便衣警員講述事件。(賴南秋攝) 而筲箕灣遇劫的士司機戴先生，則向《香港01》表示，他當時在路邊等候乘客，期間突然有兩名青年趨近，其中一人敲其右邊司機窗口，他不虞有詐攪低車窗，該青年問路「Buffalo酒吧」位置，戴先生亦正在查詢之際，突然另一名青年竟打開左邊前門，伸手搶走其手袋，兩賊亦隨即逃走。戴立即落車追截，惟跑到燈口前卻意外跌倒，兩賊逃之夭夭，他手部擦傷，拒絕送院。他憶述，兩名賊人操不純正廣東話，當時無戴口罩。

據知，陳先生的手袋內只有存摺及證件，並無現金；而戴先生的手袋內則有約3,000元現金。警方初步調查，不排除兩宗案件為同一幫賊人所為，懷疑賊人見第一宗搶劫時並無現金財物到手，只好重施故技，使用「聲東擊西」同一手法，於同區進行第二宗搶劫案。至於賊人問路時提及的「百福六」或「Buffalo」酒吧，相信亦憑空捏造出來。

陳先生駕駛的士至柴灣道遇搶劫。(賴南秋攝)