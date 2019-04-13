【林老師設靈】家屬盼教育局長別推卸　促羅校長現身：想聽佢點講

東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠老師上月校內墮樓身亡，今日家屬為其設靈，靈堂鮮花簇擁，掛有「教澤永懷」橫匾，遺照中的林老師展露溫婉微笑，家屬、好友、同學、舊生獻上花牌致哀。東華三院前主席王賢誌及教育局局長楊潤雄亦有到場致意。 林老師胞妹感謝各界的關心與支持，事發個多月家人仍未走出傷痛，而獨立調查委員會至今未有具體時間表，涉事羅校長亦未現身作供，「唔知道我哋仲要等幾耐。」胞弟表示對教育局感失望，批評局方以校本機制作推卸籍口，躲在辦學團體的背後，直言﹕「畀啲責任心啦，臨時演員都係演員，教育局長都係問責官員。」

靈堂中央擺放遺照，相中林麗棠老師身穿粉紅色衫，長髮及肩，露齒微笑。(王譯揚攝)

上月6日，天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠老師校內墮樓身亡，其家屬今日在紅磡萬國殯儀館地下孝思堂為林老師設靈。喪禮採用道教儀式。靈堂中央擺放遺照，相中林麗棠老師身穿粉紅色衫，長髮及肩，露齒微笑。靈堂亦有放映林老師生前的生活照，每張照片中，她皆展露開朗笑容。

靈堂佈置以白色為主調，掛上「教澤永懷」的橫額，胞弟妹的花牌放在靈堂中央，教育界花牌擺滿靈堂兩旁，包括李東海小學全體師生的花牌，上面寫有「教澤長存，懿德流芳」。東華三院顧問王賢誌、深水埗崇真小學的舊同事、舊生等人亦獻上花牌作最後致意。林老師胞弟於靈堂上打點一切。

靈堂亦有弔唁册，稍後會開放公眾弔唁寫下心意。東華三院前主席及現任顧問王賢誌及教育局局長楊潤雄官員亦有到靈堂致意。

林老師的胞弟妹會見傳媒，其間情緒激動哽咽。（黃廸雯攝）

呢個幾月對於我哋嚟講真係好漫長，對林老師嘅離開，我哋依然感到好難過，依然好掛住佢，但我哋會努力走出呢個傷痛 林老師胞妹

林老師胞妹﹕會努力走出傷痛

下午5時許，靈堂結束打齋儀式後，林老師的胞弟妹在靈堂前會見傳媒，就社會各界對林老師事件的關心及支持表達謝意。胞妹感激姐姐生前的好朋友、同事、家長學生、公眾人士的關心，並指﹕「呢個幾月對於我哋嚟講真係好漫長，對林老師嘅離開，我哋依然感到好難過，依然好掛住佢，但我哋會努力走出呢個傷痛。」

獨立委員會至今未有具體時間

對於東華三院有否提供協助，胞妹指感謝東華三院前主席王賢誌、東華三院現任董事局及其成立的獨立委員會，為事件的付出及關注，然而，自家人於上月23日會見獨立委員會後，席間委員雖表達誠意，但遺憾未能提供一個具體時間表，「我唔知道我哋仲要等幾耐，同仲應唔應該等落去。」有指事件或交由死因裁判官跟進，胞妹指現階段未接獲警方進一步通知。

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我想講，畀啲責任心啦，臨時演員都係演員，教育局長都係問責官員 林老師胞弟

胞弟斥教育局不負責任

林老師的胞弟批評教育局未為事件負起責任，家屬對此感到失望，「作為死者家屬，甚至乎一般市民大眾，都會覺得事件發展至今個幾月，教育局匿埋向辦學團體後面，無作出任何負責任嘅行為。」而教育局局長楊潤雄只稱待東華三院獨立委員會調查報告後再作研究，胞弟質問﹕「教育局自己係咪都應該調查下呢？政策方面，有冇改善空間，係咪需要檢討，又或者校董會成員嘅代表性係咪恰當，係咪需要再研究下呢？又或者咁講，既然教育局覺得東華三院個獨立委員會，咁相信佢哋嘅辦事能力，佢哋又有冇了解調查方向性，跟住進度，個報告預期幾時完結呢？」

胞弟﹕教育局長都係問責官員！

他亦批評，楊潤雄局長常說每件事件可按機制去跟進及處理，「我覺得校本機制根本就係畀教育局一個推卸責任嘅籍口！」他又指﹕「教育局作為教育的舵手，可能教師嘅生命未必比學生重要，但我希望局方明白，老師的工作環境、工作態度，直接影響學生的成長和學習，我想講，畀啲責任心啦，臨時演員都係演員，教育局長都係問責官員。」

羅校長至今未現身 家屬盼其回應

牽涉於事件中的李東海小學羅校長至今不曾露面，亦沒有出席獨立委員會或到警署錄取口供，林老師的家屬亦未能接觸羅校長，不清楚其現況，惟他們急切希望羅校長現身說法回應事件。林老師胞妹稱﹕「最重要一樣嘢，我哋希望親耳聽到佢，就呢件事聽返佢嘅說法，我作為林老師的妹妹，真係想聽返佢點講。」