【網購騙案】假支票購名錶手袋　陪入票搏取信任　三人失35萬元

犯罪集團接觸於社交媒體出售名貴物品的受害人，訛稱有意購買，相約受害人交收，並陪受害人一同往銀行入票，雙方完成交易。詎料支票竟是偽造，銀行於一至兩日後通知受害人「彈票」，受害人方知受騙。今年三月至四月有三宗同類案件，商罪科展開深入調查後，今日聯同新界南總區刑事部人員拘捕兩名女子，另外在一個單位中檢獲冰毒，拘捕屋內一名男子。

商業罪案調查科偽鈔及偽造文件組高級督察李凝姿指出，商罪科於本年一月接獲銀行通知，懷疑有不法份子利用假銀行本票欺騙受害人進行物品購買交易，人員經深入調查後，拘捕5名集團成員，涉嫌以欺騙手段取得財產。商罪科繼續留意相關案件，至今年3月至4月期間，發現再有三宗類似手法的案件，涉案金額35萬元。受害人通過社交媒體及網上購買平台出售貴重物品，包括手錶、首飾，不法份子查閱受害人在平台發布的廣告後，通過社交媒體接觸受害人，訛稱有意購買受害人的物品。他們相約受害人見面，以偽造銀行本票進行交易，為了搏取受害人信任，他們會陪同受害人到附近銀行入票。受害人誤以為真的收到款項，便將出售的貨物交予不法份子。然而，銀行需要一至兩個工作天完成本票交易的處理，受害人其後收到銀行通知本票有問題，才知道受騙，於是報警。

商罪科就三宗案件展開深入調查及分析，相信三案由同一犯罪集團所為，並鎖定涉案的可疑人物，至昨日新界南總區刑事部人員亦發現有不法份子在一個社交媒體平台向一名受害人訛稱有興趣購買受害人出售的名錶，並相約受害人今日中午在大圍港鐵站附近交易。

商罪科遂聯同新界南總區刑事部人員採取聯合拘捕行動，拘捕一名正與受害人交易的女騙徒。同時，人員亦在將軍澳一大廈拘捕另一名女騙徒，亦是集團成員之一，涉與三月及四月的案件有關。警方亦在單位內檢獲一張懷疑偽造買賣本票的收據，以及女騙徒犯案時身穿的衣服，另外亦搜出懷疑冰毒，遂拘捕單位同住的另一名男子，警方初步相信兩人為情侶關係。警方不排除有更多人被捕。