肥瘦賊曼克頓山外守候　企路邊扮吸煙　趁的士乘客落車搶財物

的士司機高先生一度開車追賊惟不果。(陳永武攝)

凌晨零時許，荔枝角發生企圖搶劫案。一名姓高的士司機，載同一名男乘客由旺角前往寶輪街一號「曼克頓山」，當的士駛至上址路旁，乘客打開車門落車之際，車外突有兩名男子趨近，隨即出手搶乘客的公文袋及手提袋。該名乘客立即反擊，雙手護住手袋等，同時坐在車上向兩賊不停伸腳踢開賊人，一度糾纏。

賊人見事敗立即往深旺道方向逃走，司機見狀立即開車追賊，一度追及他們，惟賊人見的士追前，立即掉轉頭走。司機只好將的士駛回劫案現場，協助警方調查。的士司機高先生指，自己已駕駛夜更的士15年，從未遇過同類情況，自己曾試過遭賊人爆車窗偷竊。被問及追賊時有否驚慌，他笑言「無乜好驚，我打返佢轉頭都得呀!」惜未能成功截獲賊人。

警方接報到附近兜截亦無果，據悉，初步相信賊人在上址守候，期間扮吸煙站在路邊，待的士乘客落車時搶劫，並非有特定目標，估計賊人貪上址為豪宅，住客較為有錢，加上附近比較僻靜，因而選擇在此處落手作案。