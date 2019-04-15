【鐵漢追薪】狂加班用完即炒無糧出　述養家重擔　屯門紮鐵工淚灑

有汗出無糧出，屯門地盤紮鐵工人發起靜坐示威控訴。工人在地盤出入口抗議，混凝土未能送入地盤，工人所屬二判公司「宏建」負責人僅要求示威者離開，又有人報警處理，勞工處派員到場調停。 有工人指，經常要瘋狂加班，曾試過開工22小時，「淨係用10分鐘倒盒飯入肚，點知話炒就炒，連糧都冇得出。」 談起過去數月加班的辛酸，紮鐵工阿民不禁流下男兒淚。上有高堂，下有妻房，養家重擔全壓在他一人身上。被解僱後為保生計只能降價，即使擔心參與示威會被「點相」影響找工作，也決心站出來討回公道。

屯門新益里5號一個正在興建的地盤，約20名紮鐵工人疑被欠薪，在地盤外發起靜坐示威，（蔡正邦攝）

「無錢畀家用、還我血汗錢」

屯門新益里5號一個正在興建的地盤，有約20名地盤紮鐵工人被拖薪，今早往地盤門口靜坐示威，要求外判商出糧。他們口呼口號，「無錢畀家用、還我血汗錢」、「宏建精神、壓榨工人」等。警方到場調停，一名自稱宏建董事的男子亦到場，並向示威工人表示，「讓開先有得傾」。工人沒有理會，堅持「不支薪、不離開」。

18名紮鐵工受僱於宏建建設(香港)有限公司，自今年1月開始在地盤開工，3月4日早上，18名紮鐵工人突然收到宏建通知， 他們被即時解僱，要求他們不必再到地盤工作，但沒有向工人支付1月、2月及3月的加班費、7天代通知金、及部份基本薪金，合共約45萬元。

阿民（左）上有高堂下有妻房，被解僱及欠薪後感到無助。（蔡正邦攝） 鐵漢述養家重擔流下男兒淚 一眾紮鐵工人輪流發表意見，阿民於分享時，想起過去數月加班時的辛酸，不禁流下男兒淚。阿民育有一名半歲大兒子，又要照顧八旬的父母，由於太太要在家中照顧兒子未能工作，家中的經濟重擔壓在他一人身上，「賺錢都係為咗屋企，一個人要養4、5個人。如果唔係我咗我個仔，我一定唔會做紮鐵。」 入行6年首次被拖欠薪金 阿民稱，被解僱很無助，要四處找工，雖然現在已找到了工作，但同樣面對被欺壓，「你明明係大工，正常要收2000幾蚊一工，佢同你講只可以畀1900蚊，你冇得揀都要做。」入行6年的阿民是首次遇到被拖欠薪金的情況，他稱知道參加示威行動或會被點相，影響未來找工作，但他認為啞忍只會助長歪風，又認為自己血汗錢，一定要追討。

梁先生是家中的唯一經濟支柱，須養育兩名仍在求學階段的女兒。（蔡正邦攝） 瘋狂加班 晚上12時放工 入行六年的梁先生是家中的唯一經濟支柱，突然被解僱感到很徬徨，因兩名女兒仍在求學階段，一個中六畢業讀進修課程，一個讀小二，「突然被炒好大影響，等緊我份糧食飯，小朋友書簿費都要出。」 「開足22個鐘工，用10分鐘倒盒飯入肚」 梁生被拖逾2萬元的薪金，他稱自1月開始，一班工人已不停要求加班，正常上班時間是由早上至下午5時半，但他經常被要求加班至晚上9時、12點，甚至試過至翌日早上6時，「開足22個鐘工，淨係用10分鐘倒盒飯入肚，點知話炒就炒，連糧都冇得出。」被解僱後心情梁生心情受到很大影響，出現失眠情況，「手停口停，今日唔知聽日事，成日好慌，做得好地地都被炒。」

入行4年的許先生是入行以來首次被拖糧，自己被拖3萬多元。許先生透露，試過早上7時開工至翌日6時，直言做紮鐵，長期在3、40多度的地盤開工是「搵命博」，出來示威是為了討回公道

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工程承辦商華營建築有限公司地盤主管鍾先生指，向宏建了解過情況，薪金已全支付，至於加班費，宏建認為工程是承包制，工人有責任要完成工程。鍾先生認為，宏建與工人之間有誤會，是老闆忽略了工人的加班費、代通知金等。

由於工人於地盤入口位置靜坐，地盤所需的混凝土未能進入地盤，鍾先生稱，今日約有30車混凝土未能進入地盤。鍾先生報警處理，警方到場了解情況，並通知勞工處人員到場處理。

在勞工處人員調解下，大判「華營建築」、二判「宏建」及工人三方，就工時、代通知金等問題進行傾討。「宏建」承諾與工友較對入閘紀錄，若於工時上有誤差，宏建願意支付差額，及願意向符合法例規定的工人支付7天代通知金。工人分批到辦公室對工時時數及即場領取支票。