【天水圍血案】39歲妻親述提離婚遭60歲醉夫劈頭　赴傷衝走廊保命

天水圍周日（14日）發生醉漢斬妻子及繼女倫常血案，39歲姓溫女子及22歲姓賴女兒遭斬傷頭部及背部，目前仍於屯門醫院留醫。溫女士與前夫育有兩名子女，八年前與涉案姓曾丈夫結婚，一家四口去年遷入天悅邨同住，近日夫妻鬧離婚。溫女士憶述，昨晚丈夫醉酒，並罵子女「野仔野女」，她「駁嘴」後，丈夫激動拿刀追斬，母女躲避不及被斬傷。

夫妻2011年相識結婚 近日鬧離婚

溫女士與前丈育有兩名子女，與60歲姓曾丈夫相識於2011年，同年結婚，去年子女由內地來港，一同遷住天悅邨，一家只有兒子於快餐店工作，原本家人關係和睦，但近日她曾提離婚。

溫女士被丈夫斬傷。（資料圖片）

夫醉酒罵「野仔野女」 遭駁嘴後擸菜刀斬妻女

溫女士憶述，昨晚丈夫飲醉酒，兩人發生爭執，丈夫辱罵子女：「野仔野女！」她隨即反駁：「你同我一齊結婚都預左架啦！」丈夫怒氣沖沖走入廚房取出菜刀，她與女兒見狀欲衝出門口，「但未出得切門口，就斬埋嚟！」丈夫揮刀劈向母女頭部及背部，登時血流如注，兩人衝出走廊高呼：「救命！救命！」鄰居聞聲而至制服丈夫，並協助報警。

妻傷心不敢再同住

溫女士頭部受傷需縫多針，傷口無大礙，但「暈暈哋」；其女側右邊太陽穴位置貼有紗布，精神良好。她稱，丈夫平日善待三母子，但醉酒後會斥罵子女，看電視劇亦會斥罵，「但從未郁過手」，事件令她感到「好傷心，真係敢擺刀，點敢再佢一齊住！」由於三母子在香港無親友，亦沒有聯絡內地親友，前路茫茫未知出院後居住何處，但目前已有社工與她聯絡跟進。

周日晚上8時許，天悅邨悅泰樓樓上一單位，一名60歲姓曾男子與39歲姓溫妻子因感情問題爭執，其間男子以菜刀襲擊妻子及22歲姓賴繼女，涉嫌「傷人」被捕，案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。據了解，該男子被捕時身上有酒氣。