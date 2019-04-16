【上水製毒場】裝修工人是毒販？　警搗住宅製毒場撿千萬元可卡因

上周日（14日）警方毒品調查科人員於上水拘捕三名本地男子，檢獲約10.6公斤可卡因及15克冰毒、一批懷疑用作稀釋毒品的第一部毒藥，以及一批製毒工具，市值約1,100萬元。警方當日拘捕三名本地男子，介乎24至62歲，初步相信他們為同一販毒集團成員。行動中，警方成功搗破毒品儲存倉及製毒工場，防止大批毒品流入本地市場。

警方當日拘捕三名本地男子，介乎24至62歲，初步相信他們為同一販毒集團成員。（黃偉民攝）

上水私人屋苑男子 被搜出可卡因

警方毒品調查科行動組高級督察鄭騏鋒表示，行動當日下午約4時45分，警方毒品調查科探員於上水智昌路，一個私人屋苑進行反毒品行動，截查一名剛離開單位的24歲姓謝本地男子。並在他身上撿獲1公斤可卡因毒品，其後他被帶回單位調查，探員再於單位搜出約4.3公斤可卡因。其後，探員於屋苑對開一部輕型貨車上，截查一名27歲姓謝本地男，懷疑他與案件有關。探員當場以販運危險藥物，拘捕該兩名涉案男子。

檢稀釋可卡因的第一部毒藥

同日下午約5時10分，探員於鄰近私人屋苑截查一名62歲姓李本地男子，並搜出5.3公斤可卡因及15克冰毒，一批疑用作稀釋可卡因的第一部毒藥，以及一批製毒工具，該名男子涉製造危險藥物當場被捕。警方指，今次行動警方成功搗破毒品儲存倉以及一個毒品製造工場，截獲一大批毒品防止流入本地市場。

三名被捕男子 應為同一販毒集團

警方表示，三名被捕男子應該為同一販毒集團，該名24歲及27歲被捕男子報稱為裝修工人，另一名62歲男子報稱無業；警方亦呼籲，如果保安員及物業管理員發現住客，運送大批懷疑製毒工具返回到單位，應該立即通知警方。另外，販運危險藥物最高可判處500萬元罰款及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。