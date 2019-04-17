【警員拔槍】九龍灣可疑車逆線狂撼警車　一警員擎槍制服南亞司機

本港於15小時內發生第二宗警員拔槍案！周三（17日）凌晨，一輛設有「自動車牌識別系統」的警車，於鑽石山龍翔道與一輛可疑私家車展開3公里「追逐戰」，途至九龍灣國際交易中心對開時，有人冒險逆線行駛，迎頭狂撼追至警車後翻側，一名警員擎槍制服司機。意外中私家車女乘客受輕傷送院。

拔槍警員事後感胸痛（後座），但毋須送院。

● 可疑車車牌過期 與警展開追逐戰

事發於凌晨約零時32分，警方於鑽石山荷里活廣場對開龍翔道、擺放警車進行車輛監察，期間偵測到一輛白色私家車的車牌過期，遂響號追截，詎料有人立即加速避查，雙方追截至龍翔道近斧山道時，一度發生輕微碰撞。

● 逆線狂撼警車 向右翻側擱石壆

可疑私家車未有因此停下，反而繼續衝燈狂飆，途至九龍灣常悅道近國際交易中心對開時，更冒險逆線轉入宏照道，適時警車追至，兩車即時迎頭狂撼，可疑私家車掃毀路牌後，繼而向右翻側，擱於花槽石壆上，泵把飛脫。

● 警員拔槍制服司機 女乘客輕傷送院

意外後私家車上一名女乘客被困，南亞裔男司機一度持硬物扑窗，一名警員見狀為安全起見，立即拔槍警告，最終將司機制服及拘捕。事後私家車女乘客受輕傷，被送往聯合醫院；而兩名警員亦感胸痛，但毋須送院。警方則在私家車上檢獲一個懷疑裝有易燃液體的罐，現正調查事件。

● 15小時兩宗 昨拔槍制服持刀女檔主

今次昨早至今晨是15小時內，第二宗警員拔槍案。昨日（16日）早上10時半，兩名警員往香港仔大道108號一間蔬菜店、協助食環署人員執法時，一度拔槍警告持刀的姓馬（42歲）女東主，最終她自行放低35厘米長的生果刀，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「阻礙公職人員執行職務」被捕。