【深水埗入屋行劫】兩賊入屋搜掠撞正女住客　亮刀搶錢七旬翁被捕

今（17日）晨，深水埗南昌街180號一單位發生入屋搶劫案，一名女住客在屋內被兩名男賊人用鎅刀指嚇，被搶走現金及手提電腦，其中一名73歲姓劉賊人及後在現場附近被警員認出被捕。

隨機試探 開門入屋撞正屋內有人

案發於10時52分，一名女子報警，指在南昌街180號普泰大廈寓所內，被兩名男子進入單位及用鎅刀指嚇，搶走2000元現金及手提電腦。現場消息指，警方經初步調查後，相信兩名男子於上址隨機試探樓上有沒有門戶未鎖好，發現一個單位大門未有鎖上，於是進入該單位。詎料入屋後發現有一名女子在內，遂拔出鎅刀指嚇及搶劫。據了解，警方不排除兩名賊人有吸毒嗜好。

警員兜截拘捕一男 起回部份贓物

據附近店鋪閉路電視片段顯示，分別有一名身穿灰色上衣及一名身穿背心的男子離開上址大廈，其中身穿背心的匪徒不良於行。警方事後根據匪徒衣著及特徵，派出衝鋒隊、機動部隊、軍裝巡邏小隊警員及警犬到現場一帶兜截及搜捕，結果在附近一個公園截獲身穿背心的73歲姓劉疑匪，當場拘捕，並起回部份贓物。案件由深水埗警區刑事調查隊第二隊接手調查，正追緝另一名在逃匪徒的下落。重案組人員到場接手調查。