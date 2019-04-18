【集體欺凌】女生遭摸胸臀　校方：嚴肅處理　律師：屬猥褻侵犯

屢爆欺凌案的仁濟醫院董之英紀念中學，昨日再爆出疑欺凌非禮案！校方今日回覆香港01時表示，知悉事件後已立即報警處理，現時已交警方跟進調查，將不就案件作任何評論，並指會嚴肅處理事件。有律師表示，案件需要視乎被欺凌女生歲數及其口供處理，若受害人若未滿16歲，不論是否在雙方同意底下發生事件，男生亦已違反「猥褻侵犯」條例。

校方：已交警方跟進拒回應 將嚴肅處理事件

昨日（17日）被爆出懷疑襲擊及非禮的馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，校方今日回應《香港01》查詢時表示，學校在得悉事件後已立即報警處理，現時案件已交由警方調查跟進，將不會作任何揣測及回應，又指校方非常重視學生紀律問題，將會嚴肅處理並跟進事件。

董之英中學昨再爆出欺凌事件。（鄧詠中攝）

受害人若未滿16歲 即違反「猥褻侵犯」條例

律師梁永鏗指，案件需要視乎被欺凌的女生歲數及其口供，若事主聲稱被侵犯，涉事男生除涉「普通襲擊」外，亦涉及第200章《刑事罪行條例》第122條的「猥褻侵犯」。他表示，若受害人未滿16歲，不論是否在雙方同意底下發生侵犯事件，亦已屬違法，最高刑罰可處監禁10年。

案件一名15歲男生被捕，梁律師指未滿16歲的人士定罪後，將會以適合兒童及青少年的罰則處理有關人士，由感化官決定判刑處罰，如進入教導所等等。

初中生遭觸臀摸胸 15歲男生涉「普通襲擊」被捕

多次爆出欺凌事件的董之英紀念中學，昨日（17日）發生欺凌非禮事件，一名初中女生被六名男同學搶去銀包內的遊戲卡，女生欲奪回物品期間雙方糾纏，該名女生遭觸臀部，男同學們再將遊戲卡高舉，其中一名男同學再摸該名女生胸部，事件由社工揭發。警方及後表示昨日（17日）收到學校職員報案，懷疑該校一名女生遭男同學襲擊及非禮，調查後一名15歲男生涉「普通襲擊」被捕。