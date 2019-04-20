【山林道衝突・持續反黑】百警通宵搜尖咀夜場　最少拘14男女　　

本月初尖沙咀山林道警黑衝突所引發的反黑行動餘勢未止，連日來警方反黑組及O記（有組織罪案及三合會調查科）大舉掃蕩嘉芙中心等區內多間夜場及查牌，先後拘捕多名涉案人士，重挫黑幫氣焰。

及至復活節假期周六（20日）凌晨零時許，警方西九龍總區反黑組、西九龍總區重案組、油尖警區反黑組及機動部隊，再度動員逾百警力，並帶同緝毒犬，展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反三合會行動，突擊搜查天文臺道8號多間食肆及夜場，逗留約大半小時後，再到區內金巴利道等其他地方搜查。

及至清晨5時許，人員發現金馬倫道42號華懋金馬倫中心一間夜場開門營業時，立即掩至搜查，並檢獲少量懷疑可卡因及懷疑硝甲西泮，在場五男三女涉嫌「藏毒」被捕，年齡介乎21至57歲；其後早上6時許，警員聯同緝毒犬搜查棉登徑13至15號一間「樓上吧」，同樣檢獲少量疑可卡因及懷疑氯胺酮，拘捕六名男子涉嫌「藏毒」，年齡介乎19至33歲。警方表示，所有被捕人士現正被扣留調查，有關行動將會持續。

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警方最少拘捕14名男女，其中在金馬倫道拘捕8人，並檢獲少量毒品。（賴南秋攝）

警方再動員逾百警力通宵搜尖咀夜場 最少拘捕14男女。（賴南秋攝）