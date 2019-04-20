【瘋狂司機】元朗可疑車狂飆5公里　揭地產經紀藏毒兼曾大鬧屯醫

新界北總區交通部隱形戰車，周六（20日）凌晨在青朗公路進行反醉駕行動期間，與一輛可疑私家車展開5公里追逐戰，有人沿途瘋狂切雙白線、衝燈及超速避查，最終在元朗錦莆路被截停。警方在可疑車上檢獲毒品，並將男司機拘捕，更揭發他涉嫌與本月10日，駕車闖屯門醫院大鬧的事件有關。

大批警員在場搜查。（賴南秋攝）

● 龜速行駛遇查 加速逃走5公里

新界北總區交通特遣隊鄧敬恆督察稱，凌晨1時許，警方派出隱形戰車打擊醉駕，途經青朗公路近大欖隧道收費站時，發現一輛私家車龜速行駛，形跡可疑，立即響號截查，詎料該車即時加速，瘋狂切雙白線、衝燈及超速逃走，由收費站開始沿八鄉路、錦上路、東匯路狂飆，再駛經錦田繞道折返東匯路及錦上路，最終於約5公里外的錦莆路被截停。

● 車內檢毒品 地產經紀男司機被捕

警員立即上前搜車，並在私家車左前乘客位及司機位門邊，檢獲兩包共重約2.1克、市值約1,000元懷疑「冰」毒，隨即以涉嫌「危險駕駛」及「管有危險藥物」，將姓劉（46歲）男司機拘捕，並將車拖回大欖涌化驗所檢驗，交由元朗警區刑事調查隊跟進。消息稱，劉男任職地產經紀，當時正在回家途中，警方調查後更發現他與本月10日，駕車闖屯門醫院大鬧的事件有關。

● 疑因遺失手機 月初駕車闖屯醫大鬧

據了解，本月10日下午，涉案男子因為手部傷患，前往屯門醫院求醫，其後卻發現遺失手機。當晚8時許，他前往醫院欲尋回手機，據悉院方職員指未能即時提供協助，未幾他即駕駛私家車闖入屯門醫院正門，車頭更越過出入口、停於自動玻璃門間，嚴重阻塞通道，又瘋狂響號兼「爆粗」大吵大鬧。事件一度在網上流傳，惹來網民炮轟，有指當日下午，涉案男子已因停泊傷殘車位，被保安勸阻。

被捕男子於本月10日晚，駕車闖入屯門醫院正門大吵大鬧，阻塞通道。（Eric Yeung‎ / 香港突發事故報料區）