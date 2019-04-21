【奪命車禍】慘死鐵騎士遺年幼子女　過百車友留言悼念﹕一路好走

八鄉錦田公路今午發生奪命車禍，鐵騎士直撼七人車慘死。據悉，死者與妻子育有年幼子女，他是家庭經濟支柱，家人讚他是乖仔，很顧家。死者有多年駕駛電單車經驗，常到大帽山遊車河，故被稱為「大山聰」，朋友皆指其駕駛技術出色。事發後，fb群組有逾百車友留言悼念稱﹕「一路好走。」

意外發生後，涉事電單車被拖走。

家庭經濟支柱 育三年幼子女

據了解，慘死鐵騎士姓馮，41歲，綽號「大山聰」，朋友多以「聰哥」稱呼。他在屯門內河碼頭工作，是家庭經濟支柱，妻子為家庭主婦，夫婦二人育有年幼子女。他原與父母居於屯門兆山苑，後來已搬往新墟。家人大讚他是「乖仔」，十分顧家，不時回老家探望父母。馮不時在fb大曬子女相，女兒出世時稱﹕「你係我最期待嘅女」。

常到大帽山駕車

據悉，他有多年駕駛電單車經驗，曾參加賽車比賽。他常到大帽山駕車，不少朋友皆稱其駕車技術出色，指他是「大山數一數二有品嘅車手聰」，其fb亦有多張駕駛電單車過彎的照片。馮駕駛的涉事電單車為綠色NINJA ZX-6R，於2011年購入，當時車價約12萬元。

馮發生交通意外喪命後，逾百名車友在fb群組內留言悼念，有人對其離世感難以置信，留言稱﹕「一路好走」。有朋友指，今日下午1時許，才與馮見面聊天，詎料未幾便發生意外，慨嘆「人生變幻無常」。

事發於今日下午3時許，死者駕駛一輛綠色電單車，沿錦田公路往大帽山方向而行，駛至近八鄉古廟時，前方一輛七人車右轉入小路，死者疑收掣不及，撞向七人車的右邊車身，再飛彈直撼旁邊一間店舖。死者左胸重傷，送院後不治。

涉事七人車。（余睿菁攝）