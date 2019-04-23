【東鐵線墮軌】去年約一周一宗闖路軌　東鐵裝幕門等足六年再延期

港鐵東鐵線大圍站昨晚發生墮軌事故，翻查資料，過去五年，東鐵線共有189宗乘客落入路軌個案，今年首四個月亦發生了四宗有人跳軌自殺事件。現時港鐵多條鐵路沿線已安裝有月台幕門，惟獨東鐵線安裝月台幕門的工程，一拖再拖，由2013年宣布，計劃在2019年初有第一道幕門啟用，至今變成沒有確實時間表。有立法會議員認為，港鐵漠視乘客安全，很不負責任。

昨晚，港鐵東鐵線大圍站，一名21歲男子跳軌自殺，他被捲入列車底，救出後證實死亡。這亦是今年第四宗東鐵線有人墮軌事件。

去年將近一周一宗墮軌事件

根據立法會文件資料顯示，過去五年，本港共有189宗東鐵線有乘客落入路軌個案，而去年更有47宗，即約7.7日一宗。墮軌事件發生後，列車服務受影響，大量乘客被打亂預期計劃，要前往搭接駁巴，情況混亂。以去年為例，當中有6宗個案的列車延誤時間為31至60分鐘，有一宗延誤超過61分鐘或以上。

事實上，港鐵於2011年至2012年規劃沙中線時，已承諾將東鐵線安裝幕門計劃納入配合沙中綫南北走廊工程範圍內，逐步為東鐵線車站加裝自動月台閘門。翻查資料，2013年港鐵曾就東鐵線安裝閘門出了一個整體工程計劃時間表，當時預計於2019年初，即今年，第一道自動月台閘門會投入服務，於2020年陸續完成東鐵沿線35個月台約1,600道閘門的安裝。

東鐵線遲遲未安裝月台幕門

惟至今閘門仍未安裝，港鐵曾稱，由於東鐵線將來會過海往金鐘站，現時東鐵採用12卡列車，而港島的月台長度只限於九卡列車，屆時東鐵會採用九卡列車，與12卡列車的車門位置不相同，礙於新舊列車車門位置不同，港鐵當時稱，要待現行12卡列車全數退役後，才可安裝東鐵線月台幕門，惟未有時間表。

香港01就東鐵線安裝月台幕門時間表向港鐵查詢，有待回覆。

立法會議員范國威：港鐵好不負責任

新民主同盟立法會議員范國威稱，港鐵遲遲不於東鐵線安裝月台幕門是是很不負責任，因近年乘客落入路軌的個案有增加的趨勢，無論對方是因什麼原因進入路軌，都存在一個很嚴重的安全漏洞。港鐵稱，要於沙中線通車後始開始安裝幕門，范國威認為港鐵在找藉口，因港鐵沒有提供一個實際的時間表，不知道開通後多久才能完成整個幕門安裝工程，加上沙中線一直延遲，范國威認為當局亦有包庇港鐵，容忍港鐵不斷拖延。

港鐵2013年曾就東鐵線安裝閘門出了一個整體工程計劃時間表。

港鐵網頁資料顯示，於部分已具百年歷史的東鐵線車站加裝月台自動閘門有重重困難，必須先加固月台結構，以承托自動月台閘門的附加重量，以及閘門所抵受的額外風力。加上現時東鐵線有近7個月台的弧度較大及月台空隙較闊，亦需要收窄月台和列車的空隙，確保列車車門可以對準月台閘門的位置停車。而軟件上，亦須更新信號系統以配合閘門運作，確保閘門與車門能夠對準。

根據港鐵網頁資料，港鐵於2013年11月起在東鐵綫車站展開車站改善工程，以準備配合日安裝自動月台閘門。

2019年東鐵線墮軌事件：

4月22日晚上，港鐵東鐵線大圍站，一名21歲男子跳軌自殺，他被捲入列車底，救出後證實死亡。

3月29日晚上，東鐵粉嶺站一名50餘歲男子墮軌，他被捲入列車底亡。

3月18日早上10時許，東鐵九龍塘站一名女子從月台墮下，消防到場將女子救出。

2月28日下午4時許，東鐵線大埔墟站往紅磡方向有人墮軌，一名男子被列車輾過，當場死亡。