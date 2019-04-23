【寶達邨竊賊】22歲賊仔三日三爆長者屋　84歲阿伯在家照搜掠

秀茂坪驚現年僅22歲的無良竊匪，專門以年長及獨留在家的戶主作目標，前日及今日三度在寶達邨犯案，趁長者開門出外或大門沒上鎖，強闖單位，無視受害人喝阻，公然搜掠，盜走800元。警方展開調查後，今日（23日）拘捕該名22歲男子，現正被扣查。

警方將疑犯押回警署扣查。(鄧詠中攝)

前日（21日）中午，寶達邨達康樓兩名82歲及84歲老翁報案，指其單位被爆竊，至今日（23日）上午8時許，寶達邨達祥樓一名62歲男子亦報案指單位被爆竊。

秀茂坪警區重案組第二隊高級督察許涵芳指出，事發時，一名賊人趁戶主打開門出來時，或木門虛掩、鐵閘沒鎖的情況下入屋，盜取個人財物，三宗案件合共金額約800元。

其中兩名受害人獨自在家，賊人趁大門沒鎖便硬闖單位；另一宗案件中，賊人趁年老戶主推門出外時，入屋犯案，而屋內仍有其他年老戶主在場。有受害人曾嘗試喝止無果。警方翻查閉路電視片段，看見犯人在大廈徘徊，而根據三宗受害人年齡及入屋情況，相信疑犯主要針對年老及單獨在家的住戶犯案。

秀茂坪警區重案組及秀茂坪分區特遣隊人員今晨採取聯合行動，早上10時許，人員在秀茂坪邨秀程樓地下截獲及拘捕姓梁22歲中國籍男子，相信他與上述三宗案件有關。被捕人士被扣留調查，警方將他押返秀程樓住所搜屋，並檢走他犯案時身穿的衣物及波鞋。警方正調查他是否與區內其他爆竊案有關。案件交由秀茂坪警區重案組跟進。警方呼籲，年老及行動不便的長者不應獨自留在家中；貴重財物盡量不要放在家中；住所要盡量關好門窗。

警方將疑犯押返秀程樓寓所搜屋，並檢走他犯案時身穿的衣物。(鄧詠中攝)