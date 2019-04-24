將軍澳泳池局部停開　泳客不滿起爭執：畀咗錢點解唔入得！

「我畀咗錢入嚟點解唔入得！」清晨時份，泳客進入將軍澳游泳池，但因訓練池及習泳池均需暫停開放，全泳池有八個池，但有五個關閉，只得嬉水池開放，惹起約十多名泳客不滿，有人以粗口指責救生員，在場職員報警處理。警方於今早7時13分接獲泳池職員報案指，一男泳客前往已關閉的訓練池游泳，救生員阻止其間引起爭執，警員到場調停。

從康文署網站可見，將軍澳游泳池因人手不足局部停開。（康文署網站截圖） 事發於今（24日）早上約6時45分，將軍澳游泳池發生泳客與救生員爭執事件，需要警方協助調停。從康文署網站可見，將軍澳游泳池主池維修及因人手不足，因此訓練池及習泳池均需暫停開放，只開放嬉水池。不過，今早有泳客堅持到訓練池游泳，救生員上前勸阻，其間發生爭執。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，事後有職員通知工會指，由於人手不足，今日只有嬉水池開放，惟多名泳客到已封閉，即沒有安排當值救生員的訓練池游泳，因此救生員勸阻，泳則更直斥「我畀咗錢入嚟點解唔入得！」有人更以粗口指責救生員，在場職員只好報警處理。

鄧子安指，相信泳客因「摸門釘」所以感到不滿引發事件。他補充，因人手不足關閉的游泳池普遍都不會有欄圍封及職員當值，如發現有泳客進池，都由職員提醒。鄧又指，如場地因人手不足而需局部停開，場地負責人會自行選擇將開放的設施，而市民都可以從康文署網站查閱有關資訊。

警方於今早7時13分接獲泳池職員報案指，一男泳客前往已關閉的訓練池游泳，救生員阻止其間引起爭執，警員到場調停。