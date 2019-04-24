接載輪椅客的士遭扑爛玻璃　社企「鑽的」籲協助緝兇

接載輪椅使用者的無障礙的士「鑽的」遭刑事毀壞，官方於網上呼籲緝兇。「鑽的」Facebook今日（24日）上載兩張的士車尾玻璃遭扑爛照片，稱日前一輛停泊於荃灣的的士遭人刑毀壞，司機凌晨忙於落案及維修，令接載服務得以不受影響。「鑽的」嚴厲譴責相關行為，並呼籲市民協助緝拿兇徒。

據「鑽的」Facebook所述，事發上周五（19日）凌晨，一名夜更「鑽的」司機放工前，將的士停泊在沙咀道156號外錶位，其後「鑽的」接獲警方接知，的士車尾玻璃被扑爛。「鑽的」隨即派員於凌晨4時到場清理、落案並將的士送往維修，換上新的玻璃，令當日得以順利提供日間服務，接載輪椅人士。

「鑽的」嚴厲譴責

「鑽的」表示，其財政一向緊拙，司機收入微薄， 修理費確實令「鑽的」百上加斤。由於的士車尾貼有輪椅上落標誌，相信兇徒清楚該輛為服務輪椅人士的士，「 仍然狠下毒手，我們必須嚴厲譴責這種行為」。

「鑽的」促請警方全力追查，並呼籲大眾廣傳照片，幫助緝拿兇徒，亦提醒的士行業及其他車主在沙咀道一帶泊車時，小心車輛安全。根據「鑽的」官網，它為輪椅使用者提供點到點接載服務，擁有7部可方便輪椅直接上落的無障礙的士，直至2016年4月中，接載了超過10萬輪椅乘客人次。