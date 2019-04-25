【土瓜灣女裸屍】死者身份曝光　獨居女子　後腦有傷痕

突發
撰文：
最後更新日期：

土瓜灣赤裸女屍身份曝光，死者為一名50歲姓黃亞裔本地女子，消息指，死者生前任職清潔工，獨居案發土瓜灣道78號定安大廈低層單位，據了解，黃女並無精神病或情緒病的求診紀錄，屍體表面有傷痕。警方現階段仍未能確定死者死因，也暫未能確定案件是否有可疑，案件暫列作屍體發現案，交由西九龍總區重案組調查。警方翻查大廈的閉路電視，尋找更多線索。

據了解，現場閉路電視拍攝畫面所知，死者於昨日（24日）黃昏時間返抵家中。死者素有飲酒習慣，後腦位置有3厘米傷口，但家中並無打鬥痕跡。

晚上10時許，重案组探員檢走三袋證物及一張染有大量血迹的凳返署調查。約30名機動部隊（PTU）警員分批到定安大廈A至H座登記住戶出入資料。

土瓜灣屍體發現案，女屍倒卧於污渠之間。

警方檢走染血凳調查。（林振華攝）

+5
+4
+3

現場為土瓜灣道78號一間裝修中酒樓天井位置，今日（25日）上午10時許，警方接報指，裝修工人在天井位置發現一具赤裸女屍，屍身發黑，倒卧位置隱蔽。九龍城警區重案組及西九龍重案組探員接報到場，並先後進入裝修中酒樓及附近多座大廈逐家逐戶拍門調查死者身份，高空搜查隊及政府化驗師亦到場搜證。

探員在一搭建在平台房屋窗口位置收集指模、尋找血迹。（林振華攝）

【土瓜灣女裸屍】伏屍地點曝光　屍身發黑　調查人員爬渠搜證
【土瓜灣女裸屍】酒樓天井位置　裝修工人發現裸女屍體
【土瓜灣女裸屍】伏屍新酒樓做團餐料日吸八千客　區議員：骾唔落
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。