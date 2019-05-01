【勞動節・紮鐵人語】日薪＄2570神話破滅　周身傷為生存頂硬上

40、50度高溫、60公斤鐵、10小時，對一般人而言，這是一組數字，對紮鐵工人，這是養家活口、有血有汗的工作。紮鐵好好賺？實情是怎樣？「呢兩年呢行越嚟越差，大家都人心惶惶，以前搵工打唔會超過2至3個電話，依家打爛個電話簿都搵唔到份工。」大工日薪2570元的神話都已破滅了，「好多時實收2千都冇」。入行近7年的阿強(化名)稱，紮鐵業拖糧、壓價是等閒事。市道靜時，為保飯碗，被剝削亦只能默不作聲。他的興趣，是街頭健身，但為了養家，他投身紮鐵行業，把興趣放在一旁，「我諗我哋都係輸咗畀現實。以我依家嚟講，我唔係為咗生活而工作，而係為咗生存。」

入行近7年的阿強(化名)稱，紮鐵業拖糧、壓價是等閒事。（黃偉民攝）

隨著本港大型基建陸續落成，紮鐵工人只能於小型地盤工作，每次只需8至10個紮鐵工人，「好多人無工開，摷電話簿打去問佢有冇工開，如果早幾年，對方會話你聽日過嚟開工啦，但依家會反問返你有冇工介紹，你可能打10個電話，有7個都係咁嘅回應。」

市道靜，好不容易找到工作時，難免會遇到「趁你病攞你命」的無良僱主，捉住紮鐵工等工開的心理，刻意壓價，「呢兩年大工價好浮動，工會話有2570元一日，但好多時實收2千都冇。」被壓價會反抗嗎？「唔開工就冇錢，屋企等緊開飯，咁你做唔做？」

小腿曾被鐵割傷 膊頭有鐵痕

上有高堂，下有妻房，35歲的阿強，要揹起養家重擔，入行做紮鐵，好景時月入可達5萬多，但每一分錢都是用血汗換來的。阿強向記者展示身上大大小小的傷痕，小腿曾被鐵割傷，5吋傷口縫了10針，「你搏命去做，其實周身傷，我哋呢行關節勞損得好犀利。」阿強稱，因紮鐵工日薪高，每分每秒都在計錢，所以整個工作期間，不可能偷懶，永遠都是拿著鐵在工作。一條長60米、粗40毫米的鐵重約60公斤，每日來來回回無數次抬著鐵，「膊頭搬到有花鐵痕。」

阿強小腿曾被鐵割傷，5吋傷口縫了10針，現時仍可見到傷疤。（黃偉民攝）

地盤陷阱處處 皮膚無法與鐵抗衡

於地盤工作受傷是在所難免，縱使做了十多年的師傅亦會受傷，「日日對住鐵枝，人只係著一件普通嘅衫，衣物同皮膚，你無可能同條鐵抗衡。」常聽見地盤會刻意隱瞞工傷，幸好阿強小腿受傷，公司有報工傷，惟他聽過其他工友受傷了也沒有報工傷，因判頭不想影響未來落標。地盤處處是陷阱，阿強稱為家人，工作時都會特別小心，「如果不幸因工受傷，真係手停口停。」

黑色暴雨仍開工 無人敢避雨

惡劣天氣時要否開工，是工人無法決定的。阿強試過黑色暴雨亦要開工，衣服由全是汗水變成全是雨水，到最後連衣服也脫了，「冇人敢去避雨，因為阿頭都冇避雨，最多畀個黑色膠袋你，遮一遮身再繼續做。」但紮鐵工人也是人，淋雨後總會有人因病無法上班，阿強希望日後在惡劣天氣下，判頭可以延遲下石屎的期，讓工人退下來，「我淋病咗，第二日返唔到工，損失嘅係工人自己，對於紮鐵佬嚟講，返一日工就有一日錢，唔返就冇錢。」

無論炎日或暴雨，紮鐵工人亦緊守崗位。（黃偉民攝）

不能買保險 常遭拖糧欠薪

紮鐵工人既不能買保險，又常發生被欠薪、拖糧情況，阿強認為，紮鐵業沒有法律保障，入職時只是「求其」簽一份約，大家講求信字，如果出現欠薪，以個人的力量根本不可能可以追回欠薪。除了欠薪，行內除了政府地盤會一個月出一次糧外，很多地盤都會拖糧，拖50至90日才出糧亦試過，甚至最後只可取回八成薪金。問及為何不向勞工處舉報，阿強直言，「我仲係個地盤做緊，你叫我點講，係唔係想我唔洗再返工，冇咗個飯碗？」阿強表示，地盤工人很多都「敢怒不敢言」，一出聲分分鐘連工都沒得開。

望政府不要輸入外勞

今天是勞動節，在這個屬於工人的節日，阿強的心聲是希望政府不要輸入外勞，因現時工人出現僧多粥少情況，再引入外勞，令本港工人競爭更大，「想輸入外勞去壓榨本地工人薪工。」若可以重來，會否選擇入行？阿強斬釘截鐵回答，「我一定唔會再入行。」縱使多不願意，想著半歲大的兒子、年邁的父母，阿強透露十年內若環境許可，仍會繼續做紮鐵工，因其他的工作未必有紮鐵工的薪水高。

地盤工人被拖糧、欠薪的事時有發生。（資料圖片／蔡正邦攝）

談及作為家庭經濟支柱的壓力時，強壯的阿強停了一會兒，輕輕道出，作為父親，年幼的兒子需要的是他的陪伴；作為兒子，年長父母更令他擔憂，特別是有糖尿病的八旬父親，「但有呢個（經濟）重擔，我好開心，因為一日有呢個擔子係我身上，姐係代表我爸媽仲係到，呢個我好願意承受。」

心中仍有夢 望重拾街頭健身興趣

三十而立，四十而不惑，35歲的阿強在「立業、立家」後，他心中還有一個夢，那便是重拾自己的愛好──街頭健身。未入行紮鐵業時，他與朋友接觸了街頭健身這項運動，剛做紮鐵的首兩年，放工後亦會到公園操練，惟後來發現工作時體力已透支，而街頭健身亦需要很大的體力，於是漸漸把興趣放在了一旁，「我諗我哋都係輸咗畀現實，可惜唔可惜已經冇得講，以我依家嚟講，我唔係為咗生活而工作，而係為咗生存。」惟阿強沒有放棄自己心裡那團火，他希望，當生活安穩些的時候，能找份悠閒點的工作，在把家庭照顧好的情況下，重拾街頭健身這興趣。

為生活放下街頭健身的愛好，但阿強望未來可重拾這興趣。（黃偉民攝）

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