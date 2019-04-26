【奪命車禍】牛皮沙街凌晨大型車違泊嚴重　專家教越線前打燈自保

凌晨零時許，一名68歲姓周的司機駕駛市區的士，沿牛皮沙街落斜往沙田方向行駛，途經至香港恒生大學對開時，與對面線上斜一輛黑色寶馬私家車迎頭相撞，由於路邊停泊著一輛吊臂車，的士夾於寶馬及吊臂車之間，頓成「三文治」，的士司機其後更傷重不治，意外中33歲姓趙的寶馬司機，情況由危殆轉為嚴重，目前仍然留院。三名沙田區議員今日中午到達意外現場視察，指出該區違泊問題嚴重，特別是涉事的牛皮沙街，不少重型車輛趁凌晨時分巴士班次減少，便在上址違泊，希望警方能與運輸署合力打擊區內違泊問題，專家表示，若遇上前方有大型車輛停泊阻擋，司機應打燈示意，提醒對面線的車輛減慢車速，避免發生交通意外。

沙田區議員姚嘉俊、陳敏娟及王虎生今午到達發生奪命交通意外的牛皮沙街視察。姚嘉俊表示，根據地政署回覆區議會數字，目前沙田區露天合法泊車地方，在八年間減少約5.8萬平方米，新增停車用地則僅約2萬平方米，露天泊車範圍大量減少。至於涉事的牛皮沙街及廣善街的違泊問題嚴重，特別是廣善街的違例泊車數字高企，區議會與運輸署及警方一直密切跟進。他表示，沙田區在不同時段有不同的違泊情況，例如晚上7至8時的違泊情況集中在廣源邨一帶；至於涉事的牛皮沙街，由於一般時段有不少巴士途經，待凌晨時分巴士班次減少時，不少大型車輛便會「整裝待發」，在上址違泊。車輛或因視線阻擋，在暗斜上落時難以察覺對面有車輛駛至，容易發生交通意外。姚表示，現正就事件邀約運輸署及警方於周一（29日）開會，商討對策，例如是否能將上址劃成雙黃線，或將兩行車線中間的虛線變成雙白線，提醒駕駛人士不要違泊及繞過對面線行車，減少意外發生。姚又指，希望當局能在意外現場放置警示牌，提醒駕駛人士不要違泊，亦希望警方能在短期內於上址設置雪糕筒，以及加強違例檢控安排。

該區區議員表示，廣善街的違泊問題嚴重，影響行人及乘客上落車時的安全。 （陳諾希攝）

移前廣善街小巴站位置 柱上貼標示防違泊

就區內的違例泊車及交通意外問題，區議員陳敏娟則表示，已向局方反映問題，並要求作出相應措施，例如區議會早前要求搬遷廣善街部分小巴站頭，劃分行人過路範圍，並加設圍欄及雙黃線，又在柱上貼上「阻礙乘客上落車」的黃色標示，防止車輛在彎位違例泊車，保障行人及乘客上落時的安全。她指區議會最近亦與運輸署商討，延長廣善街的雙黃線，希望將交通意外機會減至最低。記者今午亦巡經距離意外現場約150米的小瀝源邨，該處的貨車停車場有八個車位，中午時分有三車停泊，暫未見有違泊問題。

汽車工業學會會長李耀培表示，就意外現場的照片所示，懷疑涉事寶馬當時行駛速度極高，沒有察覺對面線有的士駛至，令的士駛至中線、企圖繞過吊臂車時，兩車相撞。李耀培形容事件屬於罕見意外，提醒若司機在晚間駕駛、遇上有大型車輛停泊路邊時，最好在繞過該車前打燈示意，令對面線的車輛及早知悉，減慢車速，避免意外發生。