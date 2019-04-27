【牛頭角伴屍】鄰居難忍惡臭毛巾封門隙　老夫涉非法處理屍體被捕

牛頭角花園大廈發生「夫伴妻屍」事件。一對結婚四十載的六旬夫婦，妻子在睡夢中離世，丈夫疑陪屍一個月。據了解，女死者屍體嚴重腐爛，警方經調查後，以涉嫌「非法處理屍體」拘捕68歲丈夫。 現場單位附近鄰居表示，涉事家庭兩老恩愛，關係良好，惟單位近期發出惡臭。有鄰居難頂惡臭，要用毛巾封門隙防臭味入屋。花園大廈落成至今已近半世紀，區議員及街坊均指村內獨居長者及雙老家庭多，而且關係較為疏離。

記者今午再到花園大廈孔雀樓，見到涉事單位鐵閘已被鐵鏈鎖上。（郭倩雯攝）

68歲男子與姓黃64歲妻子結婚40載，兩人同住觀塘花園大廈孔雀樓一單位逾20年，街坊指兩人恩愛。惟近日妻子不見蹤影，而走廊持續有惡臭，保安經理上門調查後揭發該名妻子已倒斃家中床上。經初步調查後，該妻子已死去一個月，相信因屍體已擺放長時間，加上近日天氣炎熱，屍身已嚴重腐爛。警方以涉嫌「非法處理屍體」拘捕丈夫，死因有待剖屍確認。

有關「非法處理屍體」罪名，根據《刑事訴訟程序條例》 第101I條，任何的公訴罪行，如無任何條例訂定該罪的刑罰，則可處監禁7年及罰款。

另外，根據《公眾衞生及市政條例》第122條，任何人的居住內存有人類屍體超過48小時，則除非該屍體是放置於經緊密加封的棺木內，即屬犯罪，最高可被判監6個月及罰款100,000元。

單位門前街坊插香拜祭 鄰居難頂臭味毛巾封門隙

記者今午再到花園大廈孔雀樓，見到涉事單位鐵閘已被鐵鏈鎖上。附近街坊則在事發單位門前插上香燭拜祭。8樓住客吳太在上址住近廿年，她指涉事單位為一對黃姓夫婦居住，以往出入都見過黃生黃生，彼此碰面都會閒談幾句。吳太指，近日在走廊聞到強烈臭味，懷疑是死老鼠發出惡臭，故曾致電房協投訴，又試過向保安反映問題，雖然對方有派員到上址了解，但始終無法解決問題。這段時間，吳太難忍臭味，唯有用毛巾封門隙防臭味入屋。

吳太難忍臭味，唯有用毛巾封門隙防臭味入屋。 （郭倩雯攝）

吳太得知黃太死去多時，感到意外。吳太形容，黃生黃太二人好好人，好恩愛，經常行街。 （郭倩雯攝） 昨日見黃生獨站家中 吳太指，昨日又聞到強烈臭味，循臭味走到黃生家門口，當時黃先生打開木門，站在家中，未有異樣，亦看不到家中情況。直至夜晚警察上門拍門，黃先生始肯開門，終揭發黃太早已死去一個月。 老夫婦恩愛 死者生前瘦削似患病 吳太得知黃太死去多時，感到意外，「真係無諗過」。吳太形容，黃先生黃太「好好人，好恩愛」，經常行街、宵夜。二人平日與街坊有傾有講，關係良好。惟黃太則身形較為瘦削，似有患病，近十年身體愈見消瘦，幾乎瘦了一半。

吳太續指，黃生經常出門，落街買餸，與人對答均正常，精神不俗。 （賴南秋攝）

涉事老翁數月前曾跌倒入院 死者近期少出入

吳太續指，黃先生經常出門，落街買餸，與人對答均正常，精神不俗。但四、五個月前在走廊跌倒。黃生留院多時，直至一至兩個月前才出院，初時仍要坐輪椅出入，但後來已康復。而黃先生留醫時，吳太則見到黃太於早上8時或晚上9時出入，但近期已甚少見黃太出入。吳太指，該層長者不少，18戶中便有兩戶是雙老家庭，而且街坊之間雖偶有閒聊，但卻甚少關心人家事。