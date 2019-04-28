印尼女東區走廊徘徊　警員到場即跳橋

再有人闖入東區走廊，更險生意外！一名34歲印尼女子，凌晨3時57分徒步行到東區走廊， 途經車輛怕生危險報警求助，警員到達糖水道天橋時，婦人隨即跳到橋底失去蹤影。

警員大為緊張，即通知消防船到場搜索，最終在離地約10米高橋下石躉發現女子，由消防船救起送回糖水道公眾碼頭 。女子上岸時不斷呻吟，懷疑腳部骨折，送東區醫院時清醒，身旁遺下一布袋。警方經初步調查，相信事件無可疑，仍調查女子墮橋原因，列有人從高處墮下處理。

本月初一名年約75歲的老翁，在港島東區走廊近城市花園對開的行車路上徘徊，途經的司機報警惜無阻悲劇發生，警員接報後趕往現場了解期間老翁已倒臥在東行線的快線上，當場證實不治。

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墮海女子被救起送院。（陳永武攝）