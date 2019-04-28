【恐怖狗場】警今早續搜證行動　愛協漁護分批帶走貓狗治理

昨日（27日）粉嶺「浪舍」狗場被爆出懷疑虐待動物案，義工發現場內環境極其惡劣、更有動物屍體而揭發事件！現場發現約有近百隻貓狗，昨日開始分批帶走診治及暫托，警方今早繼續到場搜證，現場不時傳出狗吠聲，愛協及漁護處亦到場帶走貓狗治理。

相關人員帶上口罩進入狗場。（梁銘康攝）

今早（28日）警方邊界警區重案組、愛協及漁護處人員一行約30人，到場繼續搜證並帶走貓狗；現場不時傳出狗隻吠叫聲音，而昨日傳出的強烈惡臭味亦漸退，愛協人員一度爬梯拍照記錄現場情況。及後相關人員帶上口罩進入狗場，愛協及漁護署人員將動物放入籠內帶走，軍裝警員及後將現場封鎖。

愛協發言人表示，今早愛協共有九人到場，包括愛協督察、義務督察、獸醫及職員，並進入現場協助救援；由於救援行動需時，暫未有更新的貓狗數字提供。