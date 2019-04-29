【車撞墳場】墳墓遭中港車撞冧　損毀嚴重　食環人員到場了解

昨日(28日)有中港牌四驅車疑失控衝入粉嶺和合石墳場一私人墓園，撞毀多個墳墓。今午，有食環工程人員到場了解情況。和合石墳場辦事處職員稱，會盡快處理事件。

現場所見，部分墳墓損毀嚴重，受影響的墳墓拉上了封鎖線，並貼出通告稱，因交通意外，涉事金塔葬位受影響，相關人士可致電或親臨和合石了解詳情。下午12時許，有數名食環工程人員在場了解情況。有不願上鏡的職員表示，周日一向多人自駕前往上址拜山，對發生交通意外不感驚訝，「旺過旺角，十幾架車都見過」。即使今日為周一，記者於現場亦見到停泊了六輛私家車，惟涉事道路狹窄。

食環工程人員到場了解。（鄧詠中攝）

拜山人士沈太稱，相信涉車私家車是失控才導致意外發生，「你估佢有心剷埋去，應該唔係有心，車掣失控，意外嘅嘢，佢自己都唔想」。受影響的墳墓損毀嚴重，沈太相信要修復墳墓費用不少，起碼要十多萬元。問及會否擔心家人的墳墓受影響，沈太表示不擔心。另一紅Van司機稱，周日上址不少私家車停泊。

涉事路段有不少私家車停泊。（鄧詠中攝）

昨日下午5時半，一輛掛有中港車牌的四驅車於和合石墳場內行駛，駛至一私人墓園時，懷疑失控撞毀路邊的欄杆，再剷上墓地，撞毀多個墳墓。