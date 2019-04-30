【巨額可卡因】海關起80公斤貨拘兩洋漢　月內第三宗涉款共逾4億

海關於今個月內，破獲第三宗涉及龐大數量的毒品案件，合共起獲421公斤可卡因，涉及款項超過港幣4億元。

海關起獲80公斤可卡因磚，與之前案件起獲毒品包裝相似。(陳永武攝)

海關毒品調查科，毒品調查第一組指揮官陳紹裘表示，海關人員於昨日(29日)傍晚時份，在大角咀海帆道一個私人屋苑，破獲一宗可卡因案件，拘捕兩名澳洲籍男子(分別18歲及28歲)，均以遊客身份來港。

據了解，懷疑有不法份子覷準上址屋苑保安嚴密，故利用一個單位作為毒品儲存倉，同時安排外國人以遊客身份來港，減低疑心。陳指，是次起獲的毒品為80公斤可卡因，市值約8,000萬元。起獲的可卡因毒品呈磚狀，包裝與早前兩宗案件起獲的毒品相類似，正調查三宗案件是否有關連。據知，今是毒品疑由水路運抵本港，再經本港轉售到亞太地區銷售，並非本地散貨。

海關相信案件涉陳跨國毒品集團、亦疑涉及本地黑幫組織。海關正深入調查案件，包括毒品來源等，不排除有更多人被捕。

上周四(4月25日)，海關在九龍區進行反毒品行動 ，在尖沙咀一高尚住宅單位、油麻地一間星級酒店、及土瓜灣一個住宅單位，合共檢獲250公斤懷疑可卡因，市值約2.4億元。事件中，兩名外籍跨國販毒集團骨幹成員被捕。海關發現不法份子疑扮成旅客，用名牌貴價行李箱運毒，以圖掩人耳目；此外，海關於本月內的較早時份，亦破獲一宗涉及9,800萬元的可卡因案。三宗案件涉款合共4.18億港元。