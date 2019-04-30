地政處測量師工作困擾　溪澗割脈亡　教友搜山四日尋獲遺體

48歲地政處高級測量師數日前於北角英皇道失蹤，教友連日組行山團四出搜索，至今日（30日）在薄扶林道一山徑，撥打死者電話時，叢林間竟傳來電話鈴聲，空氣中夾雜臭味，立即報警求助。港島失蹤人口組聯同警方行山隊人員登山搜索，終在一溪澗尋獲死者，他倒臥水中，屍身發脹，身邊有一把鎅刀，左手手腕有傷痕，懷疑割脈自殺。據悉，死者生前曾向家人透露工作不如意。

地政處高級產業測量師陳偉傑。(警方早前發出失蹤人口圖片)

死者陳偉傑，48歲，據悉任職地政處高級產業測量師。上周五（26日）下午，他在北角英皇道最後露面後，便不知所蹤，家人擔心他有意外，同日立即報警求助，惟一直沒有消息。連日來，死者的教會朋友組織行山隊，前往死者平日常行山的地點搜索，但沒有任何發現。

死者左手手腕有傷 屍身發脹

至今日（30日）下午4時47分，死者友人在薄扶林道88號一條山徑搜索，其間嘗試致電死者的手機，遠處竟傳來電話鈴聲，眾人隱約間亦嗅到有異味，立即通知警方港島失蹤人口組及行山隊到上址搜索。最終，在上址30米外一條溪澗發現男事主，他倒臥水中，證實已死去多時，屍身發脹。死者的左手手腕上有傷痕，身旁有一把鎅刀，警方不排除他割脈自殺，而刀上的血漬已被水沖刷。警方在死者身上檢獲財物，惟沒有發現遺書。據了解，死者生前曾向家人透露因工作不如意而想自尋短見。