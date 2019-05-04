【落馬洲翻車】綠Van疑避狗失控翻側釀六傷　乘客：以後搭返火車

今日下午一時許，一輛由元朗去落馬洲支線的綠van，在落馬洲路翻側，司機和五名女乘客，共六人受傷。鄧司機向記者表示，他在行駛其間突然有一隻狗從對面線跑出，立即扭軚及剎車閃避，繼而撞向鐵欄反彈導致翻車，令他右手擦傷。

今（4日）下午1時，一輛由元朗往落馬洲方向的75號專線小巴，至落馬洲警署附近時突然失控，撞向左邊約十米鐵欄後向右翻側。53歲姓鄧的小巴司機及5名31歲至59歲的女乘客受輕傷，部分傷者又坐在路邊等待救援。意外發生後，司機及乘客自行爬出車外。有大批途人圍在小巴車尾位置協助傷者。救援人員到場，將傷者送往北區醫院治理。而小巴司機通過酒精測試，警方正調查車禍原因。

現場所見，小巴車內十分凌亂，擋風玻璃完全碎裂，車頭凹陷及損毀，左前轆爆胎。行人路旁的鐵欄更遭掃毀。受意外影響，落馬洲路往落馬洲方向近落馬洲徑的唯一行車線一度需要封閉。需要實施單線雙程行車。

鄧司機右手擦傷。（梁銘康攝） 鄧司機向記者透露，他駕駛小巴有半年時間，事發時為正常車速。他指在行駛其間突然有一隻狗從對面線跑出，他立即扭軚及剎車閃避，繼而撞向鐵欄反彈導致翻車，令他右手擦傷。 受傷乘客心有餘悸：「以後都係搭返火車」 另外一名小巴乘客羅小姐提起意外仍然心有餘悸，她表示原本打算乘車往福田口岸返回內地，豈料突然發生意外，令她右手輕傷。她認為車速略快，在意外時她目睹小巴撞向鐵欄及大樹，繼而反側，而翻車後羅被旁邊乘客壓住。她指，車內乘客都擔心小巴起火，因此大家都自行爬出車外。不過，由於她被旁邊乘客壓住，需其他人協助離開車箱，羅直言「以後都係搭返火車」。