【旺角反罪惡巡邏】私家車檢11包可卡因　警拘四非華裔男

今日(5日)凌晨時分，西九龍總區衝鋒隊人員進行反罪惡巡邏，於旺角一私家車檢獲11包懷疑可卡因，市值約3,600元；及後警方再於深水埗發現一名男子藏有冰毒。兩次行動中共拘捕五名男子，年齡介乎19至43歲，罪行包括涉嫌藏毒、涉嫌外出時沒有攜帶身份證明文件等。

私家車檢11包可卡因 拘四名非華裔男子

警方凌晨二時進行反罪惡巡邏時，於旺角登打士街與砵蘭街交界截查一輛私家車，在車上檢獲11包共重約九克的懷疑可卡因，市值約3,600元。經初步調查，私家車上四名年齡介乎19至35歲的非華裔男子涉嫌藏毒被捕，其中一名20歲男子沒有攜帶有效身分證明文件，同時涉嫌外出時沒有攜帶身份證明文件被捕。他們現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進。

深水埗再拘藏毒男 斜揹袋檢他人身份證

及後警方再於凌晨2時45分，在深水埗鴨寮街213號後巷發現一名形跡可疑的男子，遂上前截查，在該名男子的斜揹袋中檢獲一包共重約0.4克的懷疑「冰」毒、一張他人的身份證及八達通，同時該名男子未能出示有效身份證明文件。警方行動中檢獲的毒品市值約200港元。

該名43歲姓岑本地男子涉嫌藏毒、盜竊、管有他人身份證及外出時沒有攜帶身份證明文件被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第三隊跟進。