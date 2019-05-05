【無牌電動車】警新界打撃違駕電動車　兩男女被捕　

昨午（4日）7時許，新界北總區交通部執行及管制組聯同上水分區特遣隊人員，進行打擊無牌電動車輛行動時，於沙頭角公路行人路上發現一名59歲姓馮本地男子駕駛一輛懷疑電動單車，於是上前截查。經初步調查後，該名男子涉嫌駕駛時沒有第三者風險保險、駕駛未有登記車輛及在沒有戴上防護頭盔的情況下駕駛電單車被捕。

警方下午再於上水及大埔一帶進行行動人員，於上水天平路發現一名44歲姓梁本地女子駕駛一輛懷疑電動單車，於是上前截查。經初步調查後，該名女子涉嫌無牌駕駛 、駕駛時沒有第三者風險保險、駕駛未有登記車輛及在沒有戴上防護頭盔的情況下駕駛電單車被捕。有關的電動單車已被送往車輛扣留中心作進一步檢查。

未經登記領牌電動車 涉違《道路交通條例》

警方提醒市民，電動可移動工具不適宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用，在道路、行人路及單車徑上，使用未經登記及領牌的電動可移動工具，或違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，市民切勿以身試法。

為提醒市民，新界北總區交通部聯同邊界警區、元朗警區、屯門警區、大埔警區警民關係組人員，於本月1日至3日，在區內，包括公共屋邨、社區會堂和單車徑等進行宣傳，共派發4,000多張宣傳單張，並於區內張貼告示，提醒市民切勿違例駕駛電動車。