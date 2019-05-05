【密劫麥麥送】外賣員送餐遇劫　25歲男犯四案劫2000元被捕

西九龍區麥麥送外賣員密密遇騙及遇劫，警方今拘捕25歲青年！麥麥送外賣員上門送餐時，訂餐者聲稱身上無錢，要求外賣員先交出找續費及食物，然後逃去無蹤。有外賣員拒絕給錢，被人打腫臉及強行劫去款項。三日內共發生四宗案件，涉及金額約2000元。警方展開大規模搜索，今日拘捕一名25歲青年。警方指賊人以年輕及瘦弱的外賣員為目標，趁他們獨自送餐時犯案，形容犯罪手法恃強凌弱。

旺角警區總督察(刑事)陳鈺敏指出，四宗案件受害人皆為連鎖快餐店的外賣職員，案發於本月1日至3日，警方接獲多名外賣職員被騙取找續費用，其中一名受害者更被人用武力對待。警方接獲案件後，展開大規模搜捕，今日下午以欺騙手段取得財產及行劫罪名拘捕一名25歲中國籍男子。

外賣員被打傷臉部。（資料圖片）

首案訛稱妻子保管了支付的費用

四宗案件分別發生在5月1日至3日，涉及總金額約2000元。首宗案件發生於周三（1日），賊人在油麻地區以電話方式向麥當勞購買外賣，聲稱以1000元支付，外賣員不虞有詐，將找續費用及外賣送至一地點。賊人現身，聲稱費用由妻子保管，要求事主將找續及外賣交給他，稍後由妻子付款，外賣員未起疑心，依言照辦，詎料賊人取得食物及找續費後，便逃之夭夭。

曾親自到分店要求取回找續費

第二宗發生於周四（2日），賊人親自前往旺角一間麥當勞分店，聲稱取外賣時，沒收到找續費。麥當勞職員聞言，查證後發現並無此事，賊人事敗逃去。第三宗案件發生於同日（2日）晚上，大角咀塘尾道51號麥當勞分店接獲客人訂單，註明付500元找贖，42歲男職員負責送餐至新填地街490-492街一唐樓單位，上址為賊人的舊居。賊人以同樣手法犯案，要求外賣員先交出400多元的找贖費，並成功挾款消失。

警﹕犯罪手法恃強凌弱​

最後一宗案件發生於前日（3日）下午，塘尾道51號麥當勞分店再接獲一宗外賣訂單，姓黃25歲男職員接單後，前往上海街一大廈單位送餐，賊人企圖以同類手法騙走找續費用。職員拒絕，並要求收取款項，對方突發難，揮拳向職員施襲，並強行劫去400元逃去。

旺角警區高級督察陳穎指出，賊人以年輕人及瘦弱人士為目標，趁他們獨自送外賣時落手。警方對恃強凌弱的犯罪手法表示高度關注，旺角警區展開大規模拘捕及埋伏行動，今日下午拘捕一名涉案人士，現正被扣查，交由旺角警區刑事調查支援隊跟進。