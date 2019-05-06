畢生為工人爭福利　工業傷亡權益會總幹事陳錦康病逝　享年60歲

陳錦康畢生為工友爭取權益。(工業傷亡權益會提供圖片)

工業傷亡權益會於今日凌晨1時許，在其社交媒體專頁上發放一則訃告，指總幹事陳錦康於昨日(5月5日)深夜，於瑪嘉烈醫院病逝，享年60歲。據悉，陳氏於4月17日因中風入院，及至昨日病情突然惡化，延至昨晚9時左右證實不治。據知他本身有患心臟病記錄。他與妻子育有一名兒子，正在澳洲就讀物理治療。其子日前曾回港探望父親，於昨午離港返回澳洲。

工業傷亡權益會表示，稍後會與陳錦康的家屬商討，支援其殮葬事宜。

工業傷亡權益會成立於1981年，由工傷者、職業病患者及意外死者遺屬所組成，目標為協助意外傷病患者及死者遺屬，提供意外後的支援服務，並推動職業安全健康教育和立法。

陳錦康是註冊安全主任，於1983年正式加入基督教工業委員會，任職工傷組義工。該會工傷組隨後獨立發展成為「工業傷亡權益會」，脫離基督教工業委員會運作。陳錦康其後擔任總幹事至今。期間，工業傷亡權益會曾推動成立職業安全健康局、建議禁止手挖沉箱工程、及建議將職業安全健康教育列入高中課程等。

每逢有工業意外發生，陳錦康總會出現在意外現場、醫院甚至殮房，幫助及安撫徬徨無助的家屬，協助他們處理後事、援助基金等事宜，甚至事後與傷亡者的公司力爭賠償等。

正因如此，陳錦康的名字，亦不時出現在涉及工業意外的新聞報道上，可謂本港勞工權益的先行者；而他亦比較敢言，例如港珠澳大橋成立及通車，陳錦康卻關注建造大橋時，犧牲了20名工人的性命。在他眼中，相對大橋的宏偉，勞工的尊嚴更值得重視。