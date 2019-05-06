【工權會陳錦康逝】泣工殤　思錦康　署理總幹事：佩服堅持上前線

「我希望大家記住，香港嘅繁榮，係由一班工友犧牲而建成。」 工業傷亡權益會總幹事陳錦康中風入院，昨日（5月5日）深夜病逝，享年60歲。 每每談到工殤，陳錦康總是義憤填膺。他畢生為工人尊嚴而戰，為工殤遺屬的生活而戰。巨人殞落，接班人蕭倩文難掩悲痛，泣聲中憶起陳錦康在公在私種種照顧：「我真係好佩服佢有咩意外發生都去現場，都去醫院，唔會話做得耐就唔去！」 38年奔波勞碌，願陳錦康總幹事安息。

要啲家屬好似喺街市買菜咁，討價還價。點解屋企人死咗，仲要去同人哋乞求殮葬費用？ 已故工業傷亡權益會總幹事陳錦康

工權會幹事蕭倩文代理總幹事職務，她希望盡快展開陳錦康念茲在茲的一些計劃，令他得到安慰。（工權會fb圖片） 「陳生早晨，今日有單工傷想了解下。」「係呀我同同事去緊現場。」 每每發生工傷意外，工業傷亡權益會總幹事陳錦康總是站在前線，每宗意外都用心了解，堪稱「傳媒之友」。聯絡他，通常有關工業意外、工友傷亡、遺屬求助。每年4月28日國際工殤紀念日，陳錦康都會主持示威，今年獨欠他身影。按署理總幹事蕭倩文的話說：「佢咁多年，都喺前線。每次講親工殤都眼紅紅」對陳錦康滿懷欣賞、佩服之情，熱淚盈眶。

蕭倩文沒有想過長時間署任總幹事。工業意外每日發生，支援工作不能停止。自獲悉陳錦康中風，工權會執委會便開始分工，蕭倩文臨危受命署任總幹事一職，緊守崗位，希望陳安心養病。過去數月眾同事同心協力，平穩處理會務，一直沒有向陳報告工作，一直希望他放心養病、痊癒回歸。詎料陳中風後突然離世，蕭倩文止不住淚水，「佢對我哋好好，對我哋好似一家人，好似爸爸咁。」

陳錦康照顧同事公事私事大事小事

蕭倩文說，陳錦康在工作以外，連同事的家事、同事家人的事都放在心上，「我屋企人有事佢又去探病，屋企門鎖壞又幫我整。」她說陳錦康曾講過退休，但沒有實行。

現階段工權會將緊守崗位，亦希望重啟陳錦康念茲在茲的一些計劃，例如肺塵埃沉着病病友活動，以慰陳錦康在天之靈。

我覺得我哋成個社會，都係欠咗佢哋（工殤工友）嘅。 已故工業傷亡權益會總幹事陳錦康

97年時提過一個情況，如果罰則咁低，安全標準咁落後，我地20年後都唔會有改變。 已故工業傷亡權益會總幹事陳錦康

未竟之志 設工殤紀念碑 增加工傷罰款額

22年過去，工權會了解到職安健條例去年最高罰款額由2,000至50萬港元不等，缺乏阻嚇性，甚至有承建商在嚴重工傷事故中僅被罰款7,000元。每年國際工殤紀念日，陳錦康都會製作土炮「工傷死難者紀念碑」，貼上每名工傷死者名字、年齡、職業、死因，以祭亡魂。

過去38年他堅持不懈爭取為在巿區當眼處為工殤者立碑，特別在港珠澳大橋工程中，合共20名工人因工程而喪命，卻非每人都有全名、死因讓後人警惕紀念。

陳錦康實為工友、遺屬的精神領袖，工業傷亡權益會幹事梁金愛表示陳本身有心臟顫動，上月17號入院，半邊身癱瘓，近日心跳率飆升「120幾、130幾、140幾咁上」，都有心理準備，後事由陳妻統籌，現時最擔心陳在澳洲就讀物理治療兒子的生活費。她表示很多受助人希望致意，特別是職業意外死者遺屬組成的「媽媽組」。