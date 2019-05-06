【反黑】踢走黑幫飯盒價無變　女工：我鄉下嚟唔知乜嘢係黑社會

黑幫「新義安」公然壟斷大埔區地盤飯盒生意，警方上周六（4日）展開行動，包括於科學園科研路住宅樓盤「朗濤」地盤外，拘捕4男4女，並檢獲逾500個飯盒。《香港01》記者今（6日）午到涉事地盤了解，兩檔飯盒商販繼續營業，飯盒亦無減價，維持每個38元。被問到是否受黑社會騷擾，有女工則指，「唔知道喎呢樣嘢，我鄉下落嚟乜都唔識」。

大埔近期多個地盤相繼動工，帶來大量地盤工人，惟位置偏遠，用饍需依賴地盤外的飯盒商販。黑幫有見及此，利用刑事毀壞及勒索手法以企圖壟斷生意。據了解，黑幫一次性向商販收取5萬元入線費，每月繳5,000元保護費，商販每賣出一個飯盒拆帳3元，收入非常可觀。

上午約11時，商販於地盤外帳篷售賣飯盒。（賴雯心攝）

警方上周六掃黑幫 工友慨嘆：啲飯全部冇晒

香港01記者今（6日）午到涉事地盤了解，上午約11時，兩檔飯盒商販於地盤外帳篷售賣飯盒，每個飯盒連飲品售38元。據了解，大部份地盤工友上午11時45分「放飯」，至下午1時返回崗位工作。有地盤工友指，上周六（4日）警方掃蕩黑幫，惟不少工人早已付費留飯盒，慨嘆「啲飯全部冇晒，啲師傅都冇飯好食」，不少工友遂到附近食肆「捱貴飯」。

據了解，涉事飯盒商販於「朗濤」地盤外運作約兩年。（賴雯心攝）

無奈搵食艱難 女工：賣得平冇得做



涉事飯盒商販今繼續營業，有女工則慨嘆生意難做，無奈稱「有時人工都要蝕（埋），你（賣得）平咪冇得做」，並指今日生意一般。被問到是否受黑社會騷擾，女工則指，「唔知道喎呢樣嘢，我鄉下落嚟乜都唔識」，聲稱並非老闆。

涉事飯盒商販今繼續營業。（賴雯心攝）

飯盒商販運作兩年 售價低於附近食肆

據了解，涉事飯盒商販於「朗濤」地盤外運作約兩年，逢星期一至六向工友售賣飯盒。記者於地盤一帶視察，發現有小賣部以50元出售飯盒，售價亦低於附近連鎖食肆或西餐廳。