扮賣Bitcoin掘礦機、演唱會飛　收錢後走數　騙徒父子被捕

沙田警區過去兩星期進行針對打擊網購騙案的行動，拘捕12男6女，年齡介乎18至42歲，被捕人士中有人報稱無業，亦有報稱任職文員等。沙田警區刑事總督察蕭雯漢表示，騙徒於網上及交友平台訛稱以平價或低於市價出售物品，包括演唱會、主題公園門票，電子產品及服飾等，當受害人付錢或過數後，騙徒即失去蹤影不再回覆訊息。

扮賣Bitcoin掘礦機 父子同被捕

蕭雯漢指，18人涉及案件損失金額共約43萬，當中最大一宗單一案件涉款30萬，被捕人涉嫌訛稱出售比特幣（Bitcoin）掘礦機。據了解案中兩名被捕人為父子，其中兒子涉嫌利用父親銀行戶口收款，父親涉案同被捕。另一宗案件一名女學生受害人，連續兩次向同一名騙徒購買演唱會門票， 兩次均付款後收不到門票而被騙3500元。

去年網購騙案達6354宗

蕭雯漢呼籲市民如想透過網上購物，應小心考慮相關平台是否值得信任，最好找有商業保證及有信譽平台，如有疑問應與朋友或家人商討，另外交易應一手交現金一手交貨，檢查好貨物才付錢。蕭又提醒以欺騙手段騙取財物，最高刑罰監禁10年，呼籲市民切勿以身試法。蕭雯漢指去年警方接獲網上購物騙案數字達6354宗，沙田警區由去年至今年第一季共接獲225宗相關騙案，涉款420萬。