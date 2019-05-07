【元朗腐屍】失蹤中年男子疑自縊亡　倒斃山墳附近地洞

救搜人員接報到場，將男事主的屍體移上地面，初步檢驗發現屍體已腐爛。（鄧詠中攝）

今日（7日）中午12時許，元朗山貝洪田村發現腐屍，事發時有工人於上址鋸樹時，於山墳對開一個約一米深的坑洞內，發現一名中年男子倒斃，於是報警。救援人員接報到場，將男事主的屍體移上地面，初步檢驗發現屍體已腐爛，相信倒斃上址一段時間。警員經初步調查，相信案件沒有可疑，警方新界失蹤人口組探員亦到場調查。現場消息指，該名年約50歲至60歲男事主生前於樹上自縊身亡，其後墮地至坑洞，懷疑他為失蹤人士。

據了解，死者為55歲的失蹤人士方兆基，其家人於4月29日向警方報案，指方兆基於4月27日晚上在天恩路一商場最後露面後便告失蹤。

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